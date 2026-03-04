W poprzednim odcinku (4171) Borys przekonał się, że niełatwo będzie postawić klub Iskra na nogi. Chaos, brak motywacji wśród piłkarzy i trener, któremu dawno przestało zależeć, to tylko część problemów. Mimo to był zdeterminowany, by spełnić obietnicę daną Bolesławowi i zaimponować ojcu, dlatego wpadł na karkołomny pomysł. Złe samopoczucie Emilki i ochłodzenie relacji z Fryderykiem stały się powodem plotek w fabryce. Pracownice wiązały sytuację z rychłym powrotem Bartka z więzienia i podejrzewały, że Emilię dręczą wyrzuty sumienia. Prawda okazała się jednak znacznie bardziej przerażająca. Tymczasem Bartek został znienacka wciągnięty w wir niebezpiecznych wydarzeń, gdy podjudzani przez Krasnego więźniowie wszczęli bunt i wzięli Ilonę jako zakładniczkę.

Pierwsza miłość – streszczenie odcinka 4172

Bunt w więzieniu szybko eskaluje, a dyrektor i strażnicy, choć mają podgląd na sytuację, nie są w stanie zareagować. Bartek, chcąc ochronić Ilonę, sam staje się obiektem ataku. Łukasz zaś zajmuje strategiczną pozycję przy boku. Krasnego, prowodyra buntu. Alan próbuje odbudować relację z Mikołajem i Kostkiem, zaprasza ich do planetarium. Zaniedbuje przy tym Igę, która zaczyna niebezpiecznie zbliżać się do Jamesa. Emilka, coraz bardziej zaniepokojona swoim stanem, prosi Martę o pomoc i test ciążowy. Rozmowa ujawnia jej największy lęk – boi się że jest to dziecko Mateusza.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

