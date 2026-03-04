Pierwsza miłość, odcinek 4172: Mateusz jest ojcem jej dziecka?! Emilka drży na tę myśl

Joanna Dembek
2026-03-04 10:39

„Pierwsza miłość” to kultowa produkcja, która od lat wzrusza widzów losami bohaterów uwikłanych w miłosne intrygi i rodzinne dramaty. Walka o szczęście i nagłe zwroty akcji to ich codzienność. Kolejne emocje czekają na fanów już 11 marca, kiedy to na antenie Polsatu zostanie wyemitowany 4172. odcinek.

W poprzednim odcinku (4171) Borys przekonał się, że niełatwo będzie postawić klub Iskra na nogi. Chaos, brak motywacji wśród piłkarzy i trener, któremu dawno przestało zależeć, to tylko część problemów. Mimo to był zdeterminowany, by spełnić obietnicę daną Bolesławowi i zaimponować ojcu, dlatego wpadł na karkołomny pomysł. Złe samopoczucie Emilki i ochłodzenie relacji z Fryderykiem stały się powodem plotek w fabryce. Pracownice wiązały sytuację z rychłym powrotem Bartka z więzienia i podejrzewały, że Emilię dręczą wyrzuty sumienia. Prawda okazała się jednak znacznie bardziej przerażająca. Tymczasem Bartek został znienacka wciągnięty w wir niebezpiecznych wydarzeń, gdy podjudzani przez Krasnego więźniowie wszczęli bunt i wzięli Ilonę jako zakładniczkę.

Pierwsza miłość – streszczenie odcinka 4172

Bunt w więzieniu szybko eskaluje, a dyrektor i strażnicy, choć mają podgląd na sytuację, nie są w stanie zareagować. Bartek, chcąc ochronić Ilonę, sam staje się obiektem ataku. Łukasz zaś zajmuje strategiczną pozycję przy boku. Krasnego, prowodyra buntu. Alan próbuje odbudować relację z Mikołajem i Kostkiem, zaprasza ich do planetarium. Zaniedbuje przy tym Igę, która zaczyna niebezpiecznie zbliżać się do Jamesa. Emilka, coraz bardziej zaniepokojona swoim stanem, prosi Martę o pomoc i test ciążowy. Rozmowa ujawnia jej największy lęk – boi się że jest to dziecko Mateusza.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4172. odcinek zostanie wyemitowany w środę 11 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
Pierwsza miłość - Emilia (Anna Ilczuk)
