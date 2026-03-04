Iga Świątek w okularach. Kibice przecierali oczy ze zdziwienia

Michał Chojecki
2026-03-04 9:36

Iga Świątek i Casper Ruud wprawili w osłupienie fanów zgromadzonych w Indian Wells. Tuż przed rozpoczęciem meczu w pokazowym turnieju miksta, polsko-norweski duet zaprezentował się w zaskakujących stylizacjach. Tenisiści wyszli na kort w grubych okularach, wywołując salwy śmiechu i wyglądając przy tym niezwykle zabawnie.

Zgromadzeni na trybunach miłośnicy tenisa byli świadkami niecodziennego widoku, gdy na placu gry pojawili się Iga Świątek oraz jej partner deblowy, Casper Ruud. Przed startem rywalizacji w turnieju Tie Break Tens, para postanowiła wprowadzić luźną atmosferę, zakładając identyczne okulary z bardzo grubymi oprawkami. Uśmiechnięci od ucha do ucha zawodnicy przypominali wyglądem stereotypowych szkolnych prymusów, czym z miejsca zyskali sympatię publiczności i rozbawili fanów.

Mimo humorystycznego wstępu, na korcie nie brakowało sportowych emocji. Polka i Norweg rozpoczęli zmagania od zwycięstwa 10-6 nad kanadyjskim duetem, w skład którego weszli Leylah Fernandez i Felix Auger-Aliassime. Niestety, ich przygoda z turniejem zakończyła się na etapie półfinału. Tam lepsi okazali się obrońcy tytułu, Jelena Rybakina i Taylor Fritz, którzy wygrali pewnie 10-3. Zwycięzcy zgarnęli nagrodę w wysokości 200 tysięcy dolarów, którą w całości przekażą na cele charytatywne. Raszynianka pytana o przebieg tego spotkania, odpowiedziała z rozbrajającą szczerością.

„Oni uderzali bardzo, bardzo mocno, to proste” – odparła Iga Świątek.

Liderka rankingu WTA z uśmiechem dodała, że tego dnia liczyła się przede wszystkim dobra zabawa, choć wyraziła nadzieję, że w przyszłości uda się jej dotrzeć do finału tej imprezy.

Stylizacja tenisistów była szeroko komentowana. Polka i jej partner wyglądali w nich naprawdę komicznie, co udowadnia, że mają do siebie ogromny dystans. Zobaczcie, jak prezentowali się na korcie w Indian Wells.

