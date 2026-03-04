"Policjantki i Policjanci", odcinek 1378: skomplikowane śledztwo wystawia na próbę umiejętności i nerwy policjantów

Przed nami 1378. odcinek serialu „Policjantki i Policjanci”, który przyniesie ogromną dawkę emocji! Prywatne zawirowania w życiu Darii i Bartka mocno wpłyną na ich skupienie podczas służby. Na patrolu zajmą się sprawą, w której świat medycyny zderzy się z potężną zazdrością, a w tym samym czasie Lena i Tymon podejmą się rozwiązania zagadki pobicia ekskluzywnej call girl.

Ostatni odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" z pewnością nie pozwolił nikomu na nudę i postawił bohaterów w niezwykle trudnych sytuacjach. Mikołaj stanął przed jedną z najcięższych decyzji w swojej karierze, zmuszony do wyboru między lojalnością wobec policyjnego etosu a uczuciem. W cieniu tego osobistego dramatu funkcjonariusze zajęli się wstrząsającą sprawą bullingu, którego ofiarą padła niepełnosprawna nastolatka. Sprawa okazała się wyjątkowo brutalna, gdyż dziewczyna została dotkliwie pobita. Po tak mocnych wydarzeniach poprzeczka z pewnością została zawieszona wysoko.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1378 - streszczenie

Nowa sytuacja w życiu prywatnym Darii i Bartka sprawia, że trudno jest im odnaleźć się w codziennych obowiązkach. Policjanci mają problem ze skupieniem się na pracy, co może wpłynąć na ich skuteczność w terenie. W najnowszym odcinku głównym zadaniem funkcjonariuszy będzie rozwikłanie sprawy, w której kluczowe okażą się motywy zazdrości i wątki medyczne. Sprawa dotyczy pobicia luksusowej call girl, a w jej rozwiązanie zaangażowani zostaną również Lena i Tymon. To skomplikowane śledztwo wystawi na próbę umiejętności i nerwy całego zespołu.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1378 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów wrocławskich funkcjonariuszy, a nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco. Nowa sprawa kryminalna oraz osobiste perypetie bohaterów z pewnością dostarczą widzom wielu wrażeń. Wielu z nich zadaje sobie pytanie, kiedy będą mogli zobaczyć dalszy rozwój wydarzeń. Premierowa emisja 1378. odcinka serialu "Policjantki i Policjanci" odbędzie się w środę, 11 marca 2026 roku, o godzinie 19:00 na antenie TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

"Policjantki i policjanci" to serial, który od lat przyciąga przed telewizory rzesze fanów, śledzących codzienną pracę wrocławskich funkcjonariuszy. Produkcja umiejętnie łączy w sobie wątki kryminalne, pełne napięcia interwencje oraz często burzliwe życie prywatne głównych bohaterów. Każdy odcinek to nowa dawka emocji, gdzie zawodowe wyzwania przeplatają się z osobistymi dylematami. To właśnie ta mieszanka akcji i obyczajowych historii sprawia, że widzowie tak chętnie wracają do swoich ulubieńców. W serialu występują m.in.:

  • Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)
  • Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)
  • Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)
  • Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)
  • Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)
  • Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)
  • Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)
  • Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)
  • Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)
Policjantki i Policjanci