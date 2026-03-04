"Policjantki i Policjanci", odcinek 1378: skomplikowane śledztwo wystawia na próbę umiejętności i nerwy policjantów

Ostatni odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" z pewnością nie pozwolił nikomu na nudę i postawił bohaterów w niezwykle trudnych sytuacjach. Mikołaj stanął przed jedną z najcięższych decyzji w swojej karierze, zmuszony do wyboru między lojalnością wobec policyjnego etosu a uczuciem. W cieniu tego osobistego dramatu funkcjonariusze zajęli się wstrząsającą sprawą bullingu, którego ofiarą padła niepełnosprawna nastolatka. Sprawa okazała się wyjątkowo brutalna, gdyż dziewczyna została dotkliwie pobita. Po tak mocnych wydarzeniach poprzeczka z pewnością została zawieszona wysoko.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1378 - streszczenie

Nowa sytuacja w życiu prywatnym Darii i Bartka sprawia, że trudno jest im odnaleźć się w codziennych obowiązkach. Policjanci mają problem ze skupieniem się na pracy, co może wpłynąć na ich skuteczność w terenie. W najnowszym odcinku głównym zadaniem funkcjonariuszy będzie rozwikłanie sprawy, w której kluczowe okażą się motywy zazdrości i wątki medyczne. Sprawa dotyczy pobicia luksusowej call girl, a w jej rozwiązanie zaangażowani zostaną również Lena i Tymon. To skomplikowane śledztwo wystawi na próbę umiejętności i nerwy całego zespołu.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1378 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów wrocławskich funkcjonariuszy, a nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco. Nowa sprawa kryminalna oraz osobiste perypetie bohaterów z pewnością dostarczą widzom wielu wrażeń. Wielu z nich zadaje sobie pytanie, kiedy będą mogli zobaczyć dalszy rozwój wydarzeń. Premierowa emisja 1378. odcinka serialu "Policjantki i Policjanci" odbędzie się w środę, 11 marca 2026 roku, o godzinie 19:00 na antenie TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

"Policjantki i policjanci" to serial, który od lat przyciąga przed telewizory rzesze fanów, śledzących codzienną pracę wrocławskich funkcjonariuszy. Produkcja umiejętnie łączy w sobie wątki kryminalne, pełne napięcia interwencje oraz często burzliwe życie prywatne głównych bohaterów. Każdy odcinek to nowa dawka emocji, gdzie zawodowe wyzwania przeplatają się z osobistymi dylematami. To właśnie ta mieszanka akcji i obyczajowych historii sprawia, że widzowie tak chętnie wracają do swoich ulubieńców. W serialu występują m.in.:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)