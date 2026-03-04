"Policjantki i Policjanci", odcinek 1378: skomplikowane śledztwo wystawia na próbę umiejętności i nerwy policjantów

Spis treści
Ostatni odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" z pewnością nie pozwolił nikomu na nudę i postawił bohaterów w niezwykle trudnych sytuacjach. Mikołaj stanął przed jedną z najcięższych decyzji w swojej karierze, zmuszony do wyboru między lojalnością wobec policyjnego etosu a uczuciem. W cieniu tego osobistego dramatu funkcjonariusze zajęli się wstrząsającą sprawą bullingu, którego ofiarą padła niepełnosprawna nastolatka. Sprawa okazała się wyjątkowo brutalna, gdyż dziewczyna została dotkliwie pobita. Po tak mocnych wydarzeniach poprzeczka z pewnością została zawieszona wysoko.
"Policjantki i Policjanci" odc. 1378 - streszczenie
Nowa sytuacja w życiu prywatnym Darii i Bartka sprawia, że trudno jest im odnaleźć się w codziennych obowiązkach. Policjanci mają problem ze skupieniem się na pracy, co może wpłynąć na ich skuteczność w terenie. W najnowszym odcinku głównym zadaniem funkcjonariuszy będzie rozwikłanie sprawy, w której kluczowe okażą się motywy zazdrości i wątki medyczne. Sprawa dotyczy pobicia luksusowej call girl, a w jej rozwiązanie zaangażowani zostaną również Lena i Tymon. To skomplikowane śledztwo wystawi na próbę umiejętności i nerwy całego zespołu.
"Policjantki i Policjanci" odc. 1378 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów wrocławskich funkcjonariuszy, a nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco. Nowa sprawa kryminalna oraz osobiste perypetie bohaterów z pewnością dostarczą widzom wielu wrażeń. Wielu z nich zadaje sobie pytanie, kiedy będą mogli zobaczyć dalszy rozwój wydarzeń. Premierowa emisja 1378. odcinka serialu "Policjantki i Policjanci" odbędzie się w środę, 11 marca 2026 roku, o godzinie 19:00 na antenie TV4.
"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada
"Policjantki i policjanci" to serial, który od lat przyciąga przed telewizory rzesze fanów, śledzących codzienną pracę wrocławskich funkcjonariuszy. Produkcja umiejętnie łączy w sobie wątki kryminalne, pełne napięcia interwencje oraz często burzliwe życie prywatne głównych bohaterów. Każdy odcinek to nowa dawka emocji, gdzie zawodowe wyzwania przeplatają się z osobistymi dylematami. To właśnie ta mieszanka akcji i obyczajowych historii sprawia, że widzowie tak chętnie wracają do swoich ulubieńców. W serialu występują m.in.:
- Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)
- Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)
- Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)
- Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)
- Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)
- Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)
- Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)
- Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)
- Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)