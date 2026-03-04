"Sprawiedliwi. Trójmiasto", odcinek 111: Pola i Damian mierzą się z wyjątkowo wstrząsającą sprawą. Ofiarą jest noworodek

Poprzedni odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" dostarczył widzom solidnej dawki emocji, skupiając się zarówno na prywatnych dramatach bohaterów, jak i mrocznej zagadce kryminalnej. Byliśmy świadkami, jak Maksym, zdruzgotany po śmierci Malczewskiej, pogrążył się w alkoholizmie i zaniedbał swoje obowiązki, co zmusiło Patrycję do pracy bez stałego partnera. W tej trudnej sytuacji dołączyła do niej Paulina Kiszczak, a ich pierwsze wspólne śledztwo dotyczyło brutalnego zabójstwa Olafa Cieplaka. Choć początkowe podejrzenia padły na Antoniego Fornika, sprawa szybko nabrała nowego wymiaru, gdy okazało się, że ofiara handlowała wadliwym sprzętem medycznym. Prawdziwy przełom nastąpił jednak po odkryciu, że dwa lata wcześniej z powodu usterki jednego z takich urządzeń zginęła kobieta. Z tak wieloma niewiadomymi i zaskakującym zwrotem akcji, pozostaje pytanie, jakie jeszcze tajemnice ujrzą światło dzienne.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 111 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Pola i Damian zmierzą się z wyjątkowo wstrząsającą sprawą, która rozpoczyna się od znalezienia zwłok noworodka w publicznej toalecie. Główny trop prowadzi śledczych do młodej, uzależnionej od narkotyków kobiety w ciąży, którą w tym miejscu widywała sprzątaczka. Kiedy policjantom udaje się ją odnaleźć, ta utrzymuje, że przekazała dziecko lekarzowi. Pomimo jej zatrzymania, funkcjonariusze nie mają twardych dowodów, a analiza kluczowego materiału DNA potrwa. Równolegle, osobiste napięcia narastają w wątku Dąbka, który stara się wyjaśnić córce Gzymskiego swoją dawną relację z jej ojcem.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 111 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z pewnością z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w najnowszym śledztwie oraz w życiu prywatnym bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się na kolejną dawkę emocji, skomplikowanych zagadek i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Dla wszystkich widzów, którzy nie chcą przegapić kolejnej odsłony kryminalnych zmagań w Trójmieście, warto zapisać datę w kalendarzu. Premierowa emisja 111. odcinka serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" odbędzie się 11 marca 2026 roku, o godzinie 21:30 na antenie TV4.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" to serial, który od samego początku trzyma w napięciu, wciągając nas w mroczny świat przestępczości zorganizowanej. Śledzimy losy elitarnej jednostki policyjnej, która pod wodzą charyzmatycznego "Musashiego" Gołaszewskiego stawia czoła najgroźniejszym kryminalistom. Każda sprawa jest skomplikowana i niejednoznaczna, a funkcjonariusze często muszą balansować na granicy prawa, by dopaść sprawców. To właśnie ta mieszanka akcji, złożonych intryg i osobistych dramatów bohaterów sprawia, że z niecierpliwością czekamy na każdy kolejny odcinek. W serialu występują m.in.:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)