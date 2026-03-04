Aryna Sabalenka powiedziała "tak". Pokazała spektakularny pierścionek

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis oficjalnie zaręczyli się. Para, której relacja rozpoczęła się na gruncie zawodowym, zdecydowała się na kolejny krok podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych. W sieci pojawiły się już fotografie upamiętniające ten wyjątkowy moment w życiu liderki rankingu WTA.

Od dłuższego czasu w kuluarach szeptano o możliwej zmianie statusu związku białoruskiej mistrzyni, jednak ona sama konsekwentnie ucinała te spekulacje. Zazwyczaj reagowała humorem na pytania o ślub, twierdząc, że nie należy niczego przyspieszać. Ostatecznie triumfatorka US Open doczekała się wymarzonego momentu.

„Wszystko w swoim czasie! Nie ma presji!” - komentowała ze śmiechem Aryna Sabalenka.

Scenerią dla tego ważnego wydarzenia stało się kalifornijskie Indian Wells, gdzie odbywa się prestiżowy turniej tenisowy. Georgios Frangulis zadbał o odpowiednią oprawę, klękając przed kompletnie zaskoczoną zawodniczką. Po wręczeniu okazałej biżuterii i usłyszeniu twierdzącej odpowiedzi, zakochani padli sobie w objęcia. Niedługo później Sabalenka zaprezentowała światu swój nowy pierścionek zaręczynowy za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Zdjęcia z zaręczyn Aryny Sabalenki i Georgiosa Frangulisa

49

Kim jest Georgios Frangulis, partner białoruskiej tenisistki?

Główna rywalka Igi Świątek dzieli życie z brazylijskim biznesmenem od 2024 roku. Mężczyzna regularnie pojawia się w jej boksie podczas najważniejszych rozgrywek, wspierając ukochaną między innymi w trakcie Australian Open 2026.

Wybranek serca tenisistki jest od niej starszy o dekadę i ma obecnie 37 lat. Posiada korzenie brazylijsko-greckie, a chociaż jego rodzina wywodzi się z Salonik, on sam wychował się w São Paulo. Zawodowo Frangulis to założyciel i prezes marki Oakberry, która podbiła rynek zdrowej żywności miskami z açaí. Sukces firmy przyniósł mu znaczną fortunę oraz rozpoznawalność w sieci, gdzie śledzi go ponad 180 tysięcy osób.

Ich drogi skrzyżowały się w 2024 roku na płaszczyźnie czysto biznesowej, kiedy Białorusinka została twarzą jego firmy. Służbowa relacja błyskawicznie ewoluowała w uczucie, co oficjalnie potwierdzili wspólnym wyjściem na wyścig Formuły 1 w Imoli w maju tego samego roku. Frangulis stał się oparciem dla zawodniczki w najtrudniejszych chwilach, zwłaszcza po tragicznej śmierci jej byłego partnera Konstantina Kołcowa. Para chętnie wypoczywa wspólnie w greckich plenerach.

Gwiazda kortów wielokrotnie akcentowała rolę, jaką partner odgrywa w jej równowadze psychicznej.

„Zawsze mnie rozśmiesza, wyciąga na fajne rzeczy w trudnych momentach” – mówiła w wywiadach Aryna Sabalenka.

Mimo pojawiających się w 2026 roku plotek i żartobliwych uwag Aryny rzucanych do kamery, para spokojnie budowała swoją relację. Chociaż biznesmen ma za sobą zakończone małżeństwo, obecnie tworzą z Sabalenką zgrany duet. Połączenie świata wielkiego biznesu i wyczynowego sportu uczyniło z nich jedną z najbardziej medialnych par w światowym sporcie.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie