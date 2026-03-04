Iga Świątek i Casper Ruud bez trofeum w Indian Wells. Przeszkodzili im obrońcy tytułu

Zasady turnieju Tie Break Tens

Do rywalizacji w formule Tie Break Tens stanęło łącznie osiem par mieszanych, które utworzyły drabinkę ćwierćfinałową. Zasady tego turnieju są specyficzne i bardzo dynamiczne, ponieważ każdy mecz toczy się tylko do momentu zdobycia przez jedną ze stron 10 punktów. Całe wydarzenie zamknęło się w siedmiu pojedynkach: rozegrano cztery ćwierćfinały, dwa starcia półfinałowe oraz wielki finał.

Wydarzenie charakteryzowało się bardzo swobodną atmosferą, która udzieliła się zarówno kibicom na trybunach, jak i samym tenisistom. Gracze pozwalali sobie na żarty, uśmiechy i nietypowe zagrania techniczne. W minionych edycjach Iga Świątek tworzyła duet z Hubertem Hurkaczem. Ich wspólna historia w tym turnieju jest barwna: w 2023 roku dotarli do finału, rok później odpadli w pierwszej rundzie, a w poprzedniej edycji zakończyli zmagania na półfinale.

Efektowne wejście Świątek i Ruuda

Tym razem u boku wiceliderki rankingu WTA stanął Casper Ruud. To sprawdzone połączenie, gdyż latem 2025 roku para ta dotarła aż do finału miksta podczas US Open. Polka i Norweg zrobili show już na wejściu, pojawiając się na korcie w wielkich okularach, co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem ośmiu tysięcy widzów. Ich pierwszymi przeciwnikami byli Kanadyjczycy: Leylah Fernandez oraz Felix Auger-Aliassime. Po zaciętej walce duet Świątek-Ruud zwyciężył stosunkiem punktów 10-6.

Półfinałowa porażka z Rybakiną i Fritzem

W walce o finał na drodze polsko-norweskiej pary stanęli Jelena Rybakina i Taylor Fritz. Początek spotkania był obiecujący, gdyż Amerykanin popełnił podwójny błąd serwisowy, dając punkt rywalom. Niestety, w dalszej części meczu Fritz grał już bezbłędnie, a triumfatorka Australian Open skutecznie go wspierała, co pozwoliło im zbudować bezpieczną przewagę. Ostatecznie mecz zakończył się wyraźną przegraną Świątek i Ruuda 3-10.

„Oni uderzali bardzo, bardzo mocno, to proste - odparła Iga Świątek, pytana o przebieg spotkania, ale zaraz z uśmiechem dodała, że liczyła się przede wszystkim dobra zabawa i wyraziła nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie jej dane zagrać w finale tych zmagań.”

Finał Eisenhower Cup i cele charytatywne

W decydującym starciu Jelena Rybakina i Taylor Fritz pokonali amerykańską parę Amanda Anisimova – Learner Tien wynikiem 10-7. Tym samym powtórzyli swój wyczyn sprzed roku, ponownie triumfując w walce o Eisenhower Cup. Choć na zwycięzców czekała nagroda w wysokości 200 tysięcy dolarów, pieniądze te nie trafią do ich kieszeni. Zgodnie z tradycją turnieju, cała kwota zasili konta lokalnych organizacji dobroczynnych.

Terminarz Polaków w Indian Wells

Główne zmagania w turniejach WTA i ATP ruszają w środę, jednak polscy kibice na pierwsze emocje muszą poczekać do czwartku. To właśnie wtedy swoje mecze rozegrają Magda Linette, Magdalena Fręch oraz Kamil Majchrzak. Na występ Igi Świątek trzeba będzie zaczekać nieco dłużej. Zgodnie z harmonogramem, Polka swój pierwszy mecz w turnieju głównym rozegra w sobotę.

