Kiedy nowe odcinki "M jak miłość"? Michalina Sosna zdradza datę premiery po wakacjach

Data premiery "M jak miłość" po wakacjach. Kiedy emisja?

Michalina Sosna opublikowała na Instagramie materiał wideo, w którym jednoznacznie określiła termin emisji powakacyjnych epizodów telewizyjnego hitu. Część sympatyków telenoweli po cichu liczyła na przyspieszoną premierę jeszcze w drugiej połowie sierpnia, jednak te spekulacje ostatecznie się nie potwierdziły. Odtwórczyni roli Kamy rozwiała wszelkie wątpliwości fanów, dołączając do grona osób informujących o powrocie produkcji dopiero we wrześniu. Właśnie na początku roku szkolnego stacja zaprezentuje premierowy odcinek numer 1937.

Michalina Sosna z "M jak miłość" apeluje do widzów

Oprócz przekazania konkretnych wieści dotyczących harmonogramu emisji, popularna aktorka skierowała do internautów specjalne przesłanie w związku z trwającym latem. Ekranowa ulubienica gorąco zachęcała swoich obserwatorów do pełnego relaksu i beztroskiego korzystania z uroków najcieplejszych miesięcy. W swoim komunikacie podkreśliła, jak ważne jest zachowanie wewnętrznego uśmiechu oraz dbanie o własny dobrostan psychiczny i fizyczny podczas urlopu.

Pozdrawiam was z planu "M jak miłość" i w tym upale życzę wam cudownych wakacji. Frywolnych, dziecięcych, szalejcie, odbijajcie piłkę na plaży, moczcie tyłki w morzu i w basenie. Pijcie kompot z rabarbaru, jedzcie truskawki, czereśnie, chodźcie na raub, czyli na tzw. pachtę u niektórych. Na przykład na jabłka. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi, uważajcie na siebie i wracajcie bezpiecznie do nas już od września - powiedziała serialowa Kama.

"M jak miłość" po wakacjach. Ekipa wciąż pracuje na planie

Deklaracja telewizyjnej gwiazdy ostatecznie pieczętuje fakt, że dalsze losy bohaterów pojawią się w ramówce TVP2 z początkiem jesieni. Zanim telewizyjna dwójka ponownie wyemituje perypetie znanych postaci, serialowa partnerka Mikołaja Roznerskiego życzy wszystkim efektywnego ładowania akumulatorów. Warto podkreślić, że kiedy sympatycy serialu oddają się letniemu wypoczynkowi, cała obsada aktorska w pocie czoła kontynuuje nagrania, aby zapewnić ciągłość fabuły na nadchodzące miesiące.