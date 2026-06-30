"Barwy szczęścia": Zaskakująca prawda o relacji aktorów. Chapko i Sokołowski zdradzili tajemnicę

Tajemnica relacji aktorów z "Barw szczęścia". Co łączy Chapko i Sokołowskiego?

Ostatnie doniesienia udowadniają, że odtwórcy ról Dominiki oraz Tomasza utrzymują bliskie relacje poza kamerami. W samym hicie telewizyjnym aktorzy nie grają we wspólnych wątkach i rzadko widujemy ich na ekranie razem. Rzeczywistość pozaekranowa drastycznie różni się od fikcji, co najlepiej podsumowuje ostatnia fotografia udostępniona w internecie przez artystów.

Karolina Chapko i Jakub Sokołowski to starzy znajomi. Aktorka zabrała głos

Z powyższych faktów wynika jasno, że gwiazdy produkcji TVP to nie tylko zwykli współpracownicy. Karolina Chapko oficjalnie potwierdziła, że jej znajomość z aktorem trwa od wielu długich lat. Taka zaufana i długoterminowa więź znacząco pomaga im w wykonywaniu codziennych obowiązków, gwarantując na planie zdjęciowym niezwykle swobodną i przyjacielską atmosferę.

- W roli czy prywatnie ? Znamy się już tyle lat, że trudno zliczyć. Plan @barwyszczescia.official to nie tylko nasze miejsce pracy, ale okazją do inspirujących spotkań rozmów bez końca ….Co powiecie na taki duet ? #serial#tv#backstege#friends

Nowy sezon "Barw szczęścia" po wakacjach. Dominika i Kępski połączą siły?

Warto pamiętać, że pomimo silnej relacji łączącej artystów, scenarzyści dotąd nie splatali losów ich serialowych bohaterów. Dominika i Kępski idą własnymi drogami i nie oddziałują bezpośrednio na swoje życie w telenoweli. Sytuacja ta może jednak ulec całkowitej zmianie po wakacyjnej przerwie. Najnowsze zdjęcie z planu bywa bowiem interpretowane przez widzów jako zapowiedź niespodziewanych zawirowań fabularnych, o czym fani przekonają się wkrótce.