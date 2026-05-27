Kiedy "Na dobre i na złe" wróci po wakacjach? Nadchodzi nowy sezon

Małgorzata Pala
2026-05-27 12:45

Kiedy zobaczymy nowe odcinki „Na dobre i na złe”? Widzowie kultowego serialu TVP2 już zastanawiają się, w jakim terminie po letniej przerwie stacja wyemituje nowe epizody. Twórcy ogłosili przerwę w emisji, obiecując pełen emocji finał sezonu. Pojawiły się również informacje o przypuszczalnym terminie powrotu serialu „Na dobre i na złe” na antenę.

Zakończenie „Na dobre i na złe” zaplanowano na 27 maja 2026 r.

Miłośników „Na dobre i na złe” czeka rozbrat z produkcją. Ostatni epizod obecnej transzy serialu zadebiutuje na antenie TVP2 dokładnie 27 maja o 20.55. Zgodnie z zapowiedziami, tuż przed dłuższą przerwą należy oczekiwać zaskakujących rozwiązań fabularnych. O zbliżającym się wielkimi krokami zakończeniu serii poinformowano również za pośrednictwem oficjalnego profilu serialu na Instagramie. Głos w sprawie finału zabrała Sylwia Achu, odtwórczyni roli Marii.

- Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie na finałowy odcinek, który będzie miał miejsce 27 maja o 20.55 na TVP2. Spodziewajcie się naprawdę mocnej końcówki. Będzie się działo, do zobaczenia. – powiedziała aktorka w opublikowanym materiale.

„Na dobre i na złe” od wielu sezonów utrzymuje status czołowego polskiego formatu z wątkami medycznymi. Trudno się zatem dziwić, że zapowiedź zawieszenia emisji zawsze prowokuje gorące dyskusje i setki zapytań o start premierowej serii.

Kiedy powrót „Na dobre i na złe” na antenę TVP2?

Kluczowa kwestia spędza jednak sen z powiek stałym widzom: kiedy nowe odcinki „Na dobre i na złe” po wakacyjnej przerwie? Można spekulować, że premierowe epizody zadebiutują wraz z początkiem września, a najbardziej realną datą jest środa, 2 września. Warto jednak zaznaczyć, że stacja TVP nie opublikowała jeszcze ostatecznej, oficjalnej rozpiski emisyjnej.

Wszystko wskazuje również na to, że przyzwyczajenia widzów nie zostaną wystawione na próbę. Od wielu lat „Na dobre i na złe” jest emitowane z częstotliwością jednego odcinka tygodniowo. Prawdopodobnie serial ponownie zawita do środowej ramówki w sprawdzonym paśmie wieczornym, tuż po wakacyjnej przerwie na antenie TVP2.

