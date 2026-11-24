„Hotel Paradise 13”. Karolina komentuje powrót Michała do byłej dziewczyny

Finał trzynastej odsłony programu „Hotel Paradise” przyniósł ostateczne rozstanie Karoliny i Michała. Para nie stworzyła związku po hotelu, a o rzucie kulą na finale atmosfera zrobiła się wybitnie gęsta. Później mężczyzna zdecydował się na powrót do swojej wcześniejszej partnerki, co ogłosił podczas wspólnego oglądania pierwszego odcinka przez uczestników, wywołując u Karoliny bardzo wymowną reakcję.

„Jak się o tym dowiedziałam, to się zaśmiałam, szczerze mówiąc. Bo to trochę jest dla mnie zabawne i aż nie wiem, co mam powiedzieć. Dziwne po prostu. Dziwne, jak tak można” – skomentowała Karolina w wywiadzie dla stacji TVN.

Uczestniczka odniosła się także do sytuacji sprzed startu telewizyjnego show. Miała świadomość, że tuż przed wylotem na nagrania do Tajlandii Michał spotykał się z kobietą przedstawianą jako była dziewczyna, lecz sama Karolina mocno wątpiła w faktyczne zakończenie tamtej relacji.

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Czy Michał z „Hotelu Paradise 13” rozstał się z partnerką tuż przed programem?

Słowo „była” od początku wzbudzało u uczestniczki spore wątpliwości. Kobieta podejrzewała, że mimo deklaracji o rozstaniu uczucie między Michałem a jego partnerką wciąż trwało. „Ja nie sądzę, żeby to była jego była na tamten moment. Myślę, że oni dalej byli ze sobą razem” – ocenia Karolina.

Największe podejrzenia wzbudziła w niej wspólna podróż tamtej pary do Tajlandii. Zdaniem Karoliny wyjazd na romantyczny urlop we dwoje zupełnie nie pasuje do ludzi, którzy faktycznie zakończyli swój związek.

„Uważam, że mieli się ku sobie i normalni ludzie, będąc po rozstaniu, mimo wszystko nie jeżdżą ze sobą na wakacje. Takie jest moje zdanie. Ja bym nie pojechała” – podkreśliła uczestniczka.

Podczas wywiadu Karolina wspomniała także o doniesieniach, z których wynikało, że Michał rozstał się z dziewczyną zaledwie cztery dni przed startem zdjęć do programu.

„Z tego, co wiem, to Michał niby rozstał się ze swoją partnerką cztery dni przed programem, więc jak to wyglądało, na jakiej podstawie on się zgłosił, nie mam zielonego pojęcia. Wiem tylko tyle, dlatego troszeczkę mi się to wszystko nie łączy w całość” – tłumaczyła Karolina.

Mimo swoich wątpliwości uczestniczka wyraźnie podkreśliła, że nie zna wszystkich szczegółów tej sprawy. Dodała, że nie chce wypowiadać się w imieniu Michała ani go oceniać, ponieważ wyłącznie on zna całą prawdę.

Partnerka Michała zablokowała Karolinę. Uczestnicy „Hotelu Paradise 13” nie mają kontaktu

Rozmowa dotyczyła także relacji Karoliny z ukochaną Michała. Kobiety nigdy się nie spotkały ani nie zamieniły ze sobą słowa, a partnerka uczestnika zdecydowała się na zablokowanie Karoliny w sieci. Z kolei kontakt z samym Michałem, choć początkowo po programie pisali ze sobą i komentowali bieżące odcinki, obecnie całkowicie wygasł.

„Nie ma go. Jeszcze jakiś czas temu wymienialiśmy się wiadomościami i rozmawialiśmy sobie, co się dzieje w odcinkach, ale na ten moment nic, zero kontaktu” – wyznała uczestniczka show.

Dla Karoliny cała ta relacja z programowym partnerem jest już definitywnie zakończona. Pytana o obecne emocje podsumowała znajomość z Michałem w bardzo krótki sposób, mówiąc wprost „To jest już zamknięty etap, zdecydowanie”.