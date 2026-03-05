"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny", odcinek 995: Rosa stara się pomóc Głowackiemu, który ciężko znosi pobyt w areszcie

Spis treści
Fani serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" doskonale wiedzą, że każda sprawa kryminalna może mieć drugie dno. W ostatnim odcinku śledczy zajęli się morderstwem młodego piłkarza, Brajana Komorskiego, a w jego mieszkaniu odkryli fiolki z nielegalnym dopingiem. Szybko na jaw wyszło, że diler ofiary był przez nią szantażowany, co pozornie wyjaśniło motyw zbrodni i skierowało na niego podejrzenia. Sprawa jednak nieoczekiwanie nabrała głębszego wymiaru, gdy funkcjonariusze połączyli to zabójstwo z niewyjaśnionym morderstwem sprzed aż 25 lat. Okazało się, że w dawną zbrodnię zamieszany był ojciec przyjaciela Brajana, co otworzyło zupełnie nowy rozdział w śledztwie. Czego zatem możemy spodziewać się po wrocławskich kryminalnych tym razem?
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 995 - streszczenie
Na komendę zgłasza się zaniepokojony ojciec, który podejrzewa, że chłopak jego córki, Antek Woźniak, może planować atak w liceum. Kluczowym dowodem w sprawie jest zeszyt nastolatka, w którym szczegółowo opisał on zbrodnię i sporządził listę potrzebnej broni. Matka Antka początkowo bagatelizuje sytuację, tłumacząc to jedynie mrocznymi zainteresowaniami syna. Śledztwo wykazuje jednak, że chłopak zakupił już noże i czynił starania, by zdobyć broń palną, co kończy się jego usunięciem ze szkoły i przekazaniem sprawy do wydziału dla nieletnich. Wkrótce pojawiają się nowe fakty, które rzucają zupełnie inne światło na całe dochodzenie, a równolegle Rosa stara się pomóc Głowackiemu, który ciężko znosi pobyt w areszcie.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 995 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani popularnego serialu kryminalnego z pewnością z niecierpliwością wyczekują kolejnego rozdziału w historiach wrocławskich śledczych. Nadchodzący odcinek zapowiada kolejną dawkę emocji i trzymającego w napięciu dochodzenia, które wciągnie widzów bez reszty. Wielu z nich zastanawia się, kiedy będzie można zobaczyć dalsze losy bohaterów i poznać rozwiązanie nowej zagadki. Premierowa emisja 995. odcinka serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odbędzie się w czwartek, 12 marca 2026 roku, o godzinie 20:30 na antenie TV4.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to pozycja obowiązkowa dla każdego miłośnika polskich seriali kryminalnych. Produkcja od lat przyciąga przed ekrany, prezentując pracę grupy policjantów z wrocławskiego wydziału dochodzeniowo-śledczego pod dowództwem inspektora Edwarda Kubisa. Każdy epizod to nowa, wciągająca zagadka, od skomplikowanych zabójstw po zuchwałe porwania, która trzyma w napięciu do samego końca. Widzowie z zapartym tchem śledzą nie tylko postępy w śledztwach, ale i prywatne perypetie swoich ulubionych bohaterów. W serialu występują m.in.:
- Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)
- Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)
- Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)
- Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)
- Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)
- Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)
- Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)
- Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)