"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny", odcinek 995: Rosa stara się pomóc Głowackiemu, który ciężko znosi pobyt w areszcie

Fani serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" doskonale wiedzą, że każda sprawa kryminalna może mieć drugie dno. W ostatnim odcinku śledczy zajęli się morderstwem młodego piłkarza, Brajana Komorskiego, a w jego mieszkaniu odkryli fiolki z nielegalnym dopingiem. Szybko na jaw wyszło, że diler ofiary był przez nią szantażowany, co pozornie wyjaśniło motyw zbrodni i skierowało na niego podejrzenia. Sprawa jednak nieoczekiwanie nabrała głębszego wymiaru, gdy funkcjonariusze połączyli to zabójstwo z niewyjaśnionym morderstwem sprzed aż 25 lat. Okazało się, że w dawną zbrodnię zamieszany był ojciec przyjaciela Brajana, co otworzyło zupełnie nowy rozdział w śledztwie. Czego zatem możemy spodziewać się po wrocławskich kryminalnych tym razem?

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 995 - streszczenie

Na komendę zgłasza się zaniepokojony ojciec, który podejrzewa, że chłopak jego córki, Antek Woźniak, może planować atak w liceum. Kluczowym dowodem w sprawie jest zeszyt nastolatka, w którym szczegółowo opisał on zbrodnię i sporządził listę potrzebnej broni. Matka Antka początkowo bagatelizuje sytuację, tłumacząc to jedynie mrocznymi zainteresowaniami syna. Śledztwo wykazuje jednak, że chłopak zakupił już noże i czynił starania, by zdobyć broń palną, co kończy się jego usunięciem ze szkoły i przekazaniem sprawy do wydziału dla nieletnich. Wkrótce pojawiają się nowe fakty, które rzucają zupełnie inne światło na całe dochodzenie, a równolegle Rosa stara się pomóc Głowackiemu, który ciężko znosi pobyt w areszcie.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 995 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu kryminalnego z pewnością z niecierpliwością wyczekują kolejnego rozdziału w historiach wrocławskich śledczych. Nadchodzący odcinek zapowiada kolejną dawkę emocji i trzymającego w napięciu dochodzenia, które wciągnie widzów bez reszty. Wielu z nich zastanawia się, kiedy będzie można zobaczyć dalsze losy bohaterów i poznać rozwiązanie nowej zagadki. Premierowa emisja 995. odcinka serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odbędzie się w czwartek, 12 marca 2026 roku, o godzinie 20:30 na antenie TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to pozycja obowiązkowa dla każdego miłośnika polskich seriali kryminalnych. Produkcja od lat przyciąga przed ekrany, prezentując pracę grupy policjantów z wrocławskiego wydziału dochodzeniowo-śledczego pod dowództwem inspektora Edwarda Kubisa. Każdy epizod to nowa, wciągająca zagadka, od skomplikowanych zabójstw po zuchwałe porwania, która trzyma w napięciu do samego końca. Widzowie z zapartym tchem śledzą nie tylko postępy w śledztwach, ale i prywatne perypetie swoich ulubionych bohaterów. W serialu występują m.in.:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)