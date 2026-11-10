Na Wspólnej, odcinek 4313: Janina wreszcie spotka wnuczkę. Jednak zatai przed Dianą całą prawdę! [ZDJĘCIA]

„Na Wspólnej”, odcinek 4313: Syn pozbawił Janinę dachu nad głową

Grana przez Ewę Szykulską Janina od dłuższego czasu zmaga się z dramatyczną sytuacją lokalową. Najpierw padła ofiarą włamania, podczas którego skradziono jej cenne pamiątki, a następnie w 4301. odcinku Kajetan (Mikołaj Szostek) znalazł ją nieprzytomną na podłodze. Już w 4302. epizodzie Monika (Sylwia Gliwa) była świadkiem tego, jak starsza pani wygania natręta próbującego za bezcen odkupić połowę jej nieruchomości. Wówczas Kajetan postanowił bliżej przyjrzeć się problemom sąsiadki i znaleźć sposób na udzielenie jej wsparcia. Szybko wyszło na jaw, że własny syn wyrzucił Janinę z jej mieszkania, pozbawiając ją dachu nad głową.

Kolejne kłopoty pojawiły się w 4311. odcinku, kiedy Kajetan odkrył, że w drzwiach sąsiadki wymieniono zamki, blokując jej wejście do środka. Po wezwaniu na miejsce policji Cieślikowie zdecydowali się przygarnąć bezdomną kobietę do siebie. Wówczas seniorka zdradziła Monice, że sprawcą całego zamieszania jest jej syn, z którym od wielu lat nie utrzymuje żadnych relacji. Z kolei w 4312. odcinku Damian (Waldemar Błaszczyk) odbył rozmowę z Mirkiem (Łukasz Garlicki), synem Janiny, co pozwoliło mu zrozumieć bolesne kulisy dramatu kobiety. W tym samym czasie Kajetan przeszukał sieć i natrafił na ślad Diany Zylm (Zofia Zawiślańska), będącej wnuczką poszkodowanej sąsiadki. To odkrycie dało starszej pani zupełnie nową szansę na odzyskanie kontaktu z krewnymi.

„Na Wspólnej”, odcinek 4313: Kajetan zorganizuje spotkanie Janiny z wnuczką

W nadchodzącym, 4313. odcinku serialu Kajetan pójdzie za ciosem i nie ograniczy się wyłącznie do zdobycia namiarów na Dianę. Jego determinacja sprawi, że seniorka zyska realną szansę na nawiązanie relacji ze swoją krewną. Okolicznością sprzyjającą ich zapoznaniu będzie fakt, że młoda kobieta udziela się w wolontariacie w ramach programu niosącego pomoc osobom w podeszłym wieku. Choć perspektywa tego wydarzenia wywoła u Janiny ogromne emocje, kobieta postanowi na razie zataić fakt, że jest jej babcią. Zamiast od razu zdradzać rodzinne tajemnice, skupi się po prostu na wspólnym spędzeniu czasu z dziewczyną. Już sama możliwość przebywania w towarzystwie wnuczki przyniesie jej bowiem mnóstwo szczęścia.

„Na Wspólnej”, odcinek 4313: Diana nie dowie się, kim naprawdę jest Janina

Młoda wolontariuszka pozostanie całkowicie nieświadoma tego, kim w rzeczywistości jest nowo poznana podopieczna. Janina z pełną premedytacją zatrzyma dla siebie tajemnicę o łączących je więzach krwi. Z dostępnych opisów odcinka nie wynika na razie, czy starsza pani zdecyduje się na szczere wyznanie podczas ewentualnych kolejnych wizyt, czy też woli najpierw dokładnie wybadac grunt i bliżej poznać charakter swojej wnuczki.

„Na Wspólnej”, odcinek 4313: Kiedy i gdzie oglądać serial? Data i godzina emisji

Produkcja „Na Wspólnej” należy do grona najdłużej obecnych na ekranach polskich seriali obyczajowych, a nowe przygody bohaterów można śledzić na kanale TVN od poniedziałku do czwartku. Widzowie zobaczą 4313. odcinek „Na Wspólnej” we wtorek, 17 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN. Osoby preferujące oglądanie w sieci znajdą ten epizod także na platformie streamingowej Player.

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