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W poprzednim odcinku Przeor Zakonu Chrystusa Leżącego naciskał na Lucię, aby ta oskarżyła ojca Telmo przed Trybunałem Kościelnym, a wobec jej odmowy zażądał upokarzającego badania lekarskiego. Samuel zadeklarował pomoc w przekonaniu dziewczyny do zeznań, licząc na realizację własnych celów. Jednocześnie mieszkańcy kamienicy cieszyli się z powrotu Casildy oraz Leonor, Liberto i Rosiny na Akacjową. Servando zaczął powoli odzyskiwać siły, a Leonor postanowiła wesprzeć go finansowo, dzieląc się zarobkami ze swojej sztuki teatralnej. A czego teraz się spodziewać?
„Akacjowa 38” odcinek 1003 - streszczenie
Samuel przystąpi do realizacji swojej intrygi i przyprowadzi Alicję Villanueva, która zacznie przekonywać Lucię, że również padła ofiarą ojca Telmo. Kobieta będzie starała się nakłonić dziewczynę do złożenia obciążających zeznań przed Trybunałem Kościelnym. W międzyczasie na Akacjowej pojawi się Raul. Młody mężczyzna będzie szukał pani Asensio, o której nikt z sąsiadów wcześniej nie słyszał. Z kolei Rosina zacznie roznosić plotki o rzekomym adoratorze Susany, co wzbudzi ogromne zaciekawienie wśród lokalnej społeczności.
„Akacjowa 38” odcinek 1003 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premierowy 1003. odcinek serialu „Akacjowa 38” zostanie wyemitowany o godzinie 18:40 na antenie TVP1 w piątek, 20 listopada 2026 roku.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów do tętniącego intrygami Madrytu z początku XX wieku. Fabuła koncentruje się na losach mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie codzienne życie przedstawicieli różnych klas społecznych splata się w atmosferze sekretów i namiętności. Serial zyskał w Polsce ogromną popularność dzięki dbałości o detale oraz nagłym zwrotom akcji, które nie pozwalają na nudę. Widzowie z zaparciem tchu śledzą losy kilku rodzin, których życie naznaczone jest osobistymi tragediami i nieustanną walką o szczęście. W produkcji występują:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)