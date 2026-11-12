W poprzednim odcinku Przeor Zakonu Chrystusa Leżącego naciskał na Lucię, aby ta oskarżyła ojca Telmo przed Trybunałem Kościelnym, a wobec jej odmowy zażądał upokarzającego badania lekarskiego. Samuel zadeklarował pomoc w przekonaniu dziewczyny do zeznań, licząc na realizację własnych celów. Jednocześnie mieszkańcy kamienicy cieszyli się z powrotu Casildy oraz Leonor, Liberto i Rosiny na Akacjową. Servando zaczął powoli odzyskiwać siły, a Leonor postanowiła wesprzeć go finansowo, dzieląc się zarobkami ze swojej sztuki teatralnej. A czego teraz się spodziewać?

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„Akacjowa 38” odcinek 1003 - streszczenie

Samuel przystąpi do realizacji swojej intrygi i przyprowadzi Alicję Villanueva, która zacznie przekonywać Lucię, że również padła ofiarą ojca Telmo. Kobieta będzie starała się nakłonić dziewczynę do złożenia obciążających zeznań przed Trybunałem Kościelnym. W międzyczasie na Akacjowej pojawi się Raul. Młody mężczyzna będzie szukał pani Asensio, o której nikt z sąsiadów wcześniej nie słyszał. Z kolei Rosina zacznie roznosić plotki o rzekomym adoratorze Susany, co wzbudzi ogromne zaciekawienie wśród lokalnej społeczności.

„Akacjowa 38” odcinek 1003 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy 1003. odcinek serialu „Akacjowa 38” zostanie wyemitowany o godzinie 18:40 na antenie TVP1 w piątek, 20 listopada 2026 roku.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów do tętniącego intrygami Madrytu z początku XX wieku. Fabuła koncentruje się na losach mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie codzienne życie przedstawicieli różnych klas społecznych splata się w atmosferze sekretów i namiętności. Serial zyskał w Polsce ogromną popularność dzięki dbałości o detale oraz nagłym zwrotom akcji, które nie pozwalają na nudę. Widzowie z zaparciem tchu śledzą losy kilku rodzin, których życie naznaczone jest osobistymi tragediami i nieustanną walką o szczęście. W produkcji występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)