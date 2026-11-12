W poprzednim odcinku Renata poinformowała Jerzego o fatalnej pomyłce ekipy remontowej, która wyburzyła niewłaściwą ścianę w domu Beaty. Bożenka zaczęła wmawiać domownikom, że musi pracować w sobotę, bo w rzeczywistości planowała spędzić weekend tylko z Tomkiem. Piotr otrzymał interesującą propozycję napisania poradnika dla wydawnictwa, a Skoczek bezskutecznie próbował namówić Pawła na wspólną budowę schronu, spotykając się ze stanowczą odmową. Z kolei Kornel zauważył w laptopie zdjęcie Ostrej z innym mężczyzną, co wyraźnie go zirytowało. Czego teraz się spodziewać?

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„Klan” odcinek 4780 - streszczenie

Kornel obrazi się o artykuł ze zdjęciem Ostrej w towarzystwie młodego mężczyzny, ale kobieta zbagatelizuje sprawę i zapewni go, że nic ich nie łączy. U Kazuniów trwać będą intensywne przygotowania do wyjazdu dzieci do Hulajlandii, w czym aktywnie pomoże Heniutka szykująca prowiant na drogę. Bożenka znów skłamie rodzinie i odmówi wspólnego wyjazdu, a chwilę później w jej gabinecie pojawi się Tomek. Z powodu przedłużającego się remontu Beata i Piotr zdecydują się na czasową przeprowadzkę do domu Jerzego. Skoczek zacznie już kupować łopaty i wiadra, bo wciąż wierzy w budowę schronu pod bliźniakiem i nie przejmuje się oporami Pawła.

„Klan” odcinek 4780 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy, 4780. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany w piątek, 20 listopada 2026 r. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:05 na antenie TVP1.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to najdłużej emitowany polski serial obyczajowy, który od dekad śledzi losy wielopokoleniowej rodziny Lubiczów. Produkcja opowiada o codzienności, trudnych wyborach i relacjach bohaterów mieszkających w Warszawie oraz okolicach. Na ekranie nie brakuje zarówno radosnych chwil, jak i poważnych kryzysów małżeńskich, chorób czy konfliktów w pracy. Serial na stałe wpisał się w krajobraz polskiej telewizji, pokazując, jak zmieniają się więzi rodzinne na przestrzeni lat. W serialu występują m.in.:

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross-Nawrot)

Małgorzata Ostrowska-Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Grzegorz Wons (jako Leopold Kwapisz)

Jan Piechociński (jako Feliks Nowak)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz-Koziełło)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz-Woźniacka)

Weronika Wierzbowska (jako Roksi)

Jakub Świderski (jako Norbert Piątkowski)

Paweł Grządziel (jako Jasiek Rafalski)

Magdalena Górska (jako Sandra)

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Anna Powierza (jako Czesia Kot-Kurzawska)

Piotr Swend (jako Maciek Lubicz)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Daniel Zawadzki (jako Michał Chojnicki)

Amelia Malesa (jako Zosia Lubicz)