"Igrzyska śmierci" QUIZ. Jak dobrze pamiętasz poprzednie filmy?

Na wstępie uspokajamy, nasz QUIZ dotyczy wyłącznie filmowych ekranizacji "Igrzysk śmierci", nie szczegółów książek. Pytania nawiązują też do tych produkcji, które miały już swoją premierę, zatem "Wschód słońca w dniu dożynek" zostawiamy na inną okazję.

"Igrzyska śmierci". Jak dobrze pamiętasz poprzednie filmy z serii? Pytanie 1 z 22 Który kwiat był domeną Coriolanusa Snowa? Czerwona róża Biała róża Żółta róża Następne pytanie

"Wschód słońca w dniu dożynek". Rozmawiamy z gwiazdami nowych "Igrzysk śmierci" | Wywiad Eska

W jakiej kolejności oglądać "Igrzyska śmierci"?

Jeśli dopiero zaczynacie swą przygodę ze światem Panem, doradzam seans zgodny z kolejnością, z jaką ukazywały się filmy, czyli:

"Igrzyska śmierci", "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia", "Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1", "Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2", "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży", "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek".

A jeśli planujecie rewatch, myślę, że warto prześledzić tę historię zgodnie z chronologią wydarzeń (czyli zaczynając od "Ballady...").

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"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" - o czym opowiada film?

Na długo przed wydarzeniami znanymi z "Igrzysk śmierci" młody Haymitch Abernathy zostaje wylosowany do udziału w najbardziej brutalnej edycji Głodowych Igrzysk w historii. Oderwany od rodziny, przyjaciół i ukochanej, trafia na arenę, gdzie każdy dzień może być jego ostatnim. Aby przetrwać, będzie musiał zmierzyć się nie tylko z przeciwnikami, ale także z systemem, który od lat odbiera ludziom nadzieję. W świecie, w którym zwycięzca może być tylko jeden, Haymitch odkrywa, że czasem największa siła to mieć o co walczyć.

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