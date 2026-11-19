Autor: CYBEX/ Materiały prasowe

–Od ponad 20 lat CYBEX znajduje się w czołówce innowacji w dziedzinie bezpieczeństwa dzieci, łącząc najnowocześniejsze technologie, badania i design, aby tworzyć produkty wyznaczające nowe standardy w branży. To wieloletnie zaangażowanie po raz kolejny zostało docenione przez ADAC w wynikach testu z października 2026 roku, w którym dwa wyjątkowe produkty otrzymały wysokie oceny:Cloud G3, lekki fotelik samochodowy dla niemowląt z certyfikatem AGR, orazSirona G3, fotelik samochodowy montowany tyłem do kierunku jazdy z funkcją obrotu o 360°. W połączeniu z Base G3 te nagradzane foteliki tworząCYBEX Gold Line Modular System, zapewniający płynne i długotrwałe rozwiązanie od narodzin aż do około czwartego roku życia.

NAGRADZANA LINIA – OD NARODZIN AŻ PO NASTOLETNIE LATA

Bazując na sukcesie modelu Solution G2, który w maju 2025 roku został wyróżniony przez ADAC tytułem „Best in Class”³ w swojej kategorii fotelików samochodowych, uzyskując ocenę „GOOD” (2,1)⁴, oraz modelu Pallas G3, który w teście ADAC w maju 2026 roku również otrzymał ocenę „GOOD” (2,5)⁴ i tytuł „Best in Class”, modele Cloud G3 i Sirona G3 dodatkowo uzupełniają rodzinę wielokrotnie nagradzanych fotelików samochodowych CYBEX Gold Line. Połączone za pomocą Base G3, modele Cloud G3 i Sirona G3 zapewniają rodzicom niezawodne wsparcie od pierwszej podróży dziecka do około czwartego roku życia. Od 15. miesiąca życia Pallas G3 z technologią osłony tułowia stanowi kolejne nagradzane rozwiązanie dla rosnących dzieci, natomiast Solution G2 rozszerza ten sam poziom zaangażowania w bezpieczeństwo, komforti inteligentną funkcjonalność na kolejne lata dzieciństwa. Razem te wielokrotnie nagradzane foteliki tworzą kompleksową rodzinę rozwiązań zaprojektowanych tak, aby towarzyszyć dzieciom na każdym etapie ich podróży.

CYBEXCEOJOHANNESSCHLAMMINGER:

„Od ponad dwóch dekad CYBEX konsekwentnie realizuje jasno określoną misję: poprzez innowacje rozwijać bezpieczeństwo dzieci. Zdobycie ponad 600 nagród odzwierciedla nasze nieustanne zaangażowanie w tworzenie rozwiązań, które pomagają chronić dzieci podczas każdej podróży. To najnowsze wyróżnienie przyznane przez ADAC jest dla nas zaszczytem i umacnia nas w przekonaniu, że technologia, badania oraz bezkompromisowe standardy bezpieczeństwa mają kluczowe znaczenie w kształtowaniu przyszłości mobilności dzieci.”.

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