Igrzyska olimpijskie 2026 - ceremonia zamknięcia. Kiedy i gdzie oglądać? Transmisja, godzina, kanał

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 były prawdziwym świętem sportu. Do Włoch przyjechali najlepsi zawodnicy z całego świata, by wspólnie celebrować to wyjątkowe wydarzenie i rywalizować o medale w swoich konkurencjach. Przez dwa tygodnie kibice mogli przeżywać emocje związane z imprezą, która odbywa się tylko raz na cztery lata i stanowi najważniejszy punkt w karierze wielu sportowców. Ten niezwykły czas zainaugurowała ceremonia otwarcia. Teraz nadchodzi moment zwieńczenia zmagań, który również zostanie zrobiony z pompą. Przed nami uroczysta ceremonia zamknięcia, podczas której wręczone zostaną ostatnie medale, zgaśnie znicz olimpijski, a publiczność obejrzy artystyczne występy. Kiedy dokładnie się odbędzie i gdzie będzie można ją śledzić?

ZOBACZ TAKŻE: Alessia Cara została światową gwiazdą i zniknęła. Co stało się z karierą wykonawczyni hitu "Scars To Your Beautiful"?

Igrzyska Olimpijskie. Zbigniew Bródka: Żurek? Czekam na medale!

Ceremonia zamknięcia ZIO 2026 - kiedy i gdzie?

Ceremonia zamknięcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 odbędzie się już w niedzielę, 22 lutego. Widowisko odbędzie się na stadionie w Mediolanie. Areną, na której zostanie zorganizowane show, będzie San Siro, które jest siedzibą klubu piłkarskiego Inter Mediolan. Godzina rozpoczęcia ceremonii to 20:30. Zakończyć ma się około 23:05.

Ceremonia zamknięcia ZIO 2026 - transmisja w TV i online

Ceremonię zamknięcia ZIO 2026 będzie można oglądać na antenie kanałów TVP2, TVP Sport i Eurosport 1. Dla tych, którzy nie będą mieli możliwości zobaczenia ceremonii zamknięcia IO 2026 w telewizji, mamy dobre informacje. Przygotowano także transmisję na żywo dla internautów. Stream będzie dostępny na stronie internetowej tvpsport.pl, w aplikacji TVP Sport oraz dla użytkowników platformy Max.