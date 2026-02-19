Igrzyska olimpijskie 2026 - ceremonia zamknięcia. Kiedy i gdzie oglądać? Transmisja, godzina, kanał

Adrian Rybak
2026-02-19 14:27

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 dobiegają końca. Przed nami rozdanie ostatnich medali i oficjalne zakończenie tej wyjątkowej rywalizacji. Kiedy i o której godzinie odbędzie się ceremonia zamknięcia igrzysk? Gdzie będzie można ją obejrzeć? Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące finału imprezy.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 były prawdziwym świętem sportu. Do Włoch przyjechali najlepsi zawodnicy z całego świata, by wspólnie celebrować to wyjątkowe wydarzenie i rywalizować o medale w swoich konkurencjach. Przez dwa tygodnie kibice mogli przeżywać emocje związane z imprezą, która odbywa się tylko raz na cztery lata i stanowi najważniejszy punkt w karierze wielu sportowców. Ten niezwykły czas zainaugurowała ceremonia otwarcia. Teraz nadchodzi moment zwieńczenia zmagań, który również zostanie zrobiony z pompą. Przed nami uroczysta ceremonia zamknięcia, podczas której wręczone zostaną ostatnie medale, zgaśnie znicz olimpijski, a publiczność obejrzy artystyczne występy. Kiedy dokładnie się odbędzie i gdzie będzie można ją śledzić?

Ceremonia zamknięcia ZIO 2026 - kiedy i gdzie?

Ceremonia zamknięcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 odbędzie się już w niedzielę, 22 lutego. Widowisko odbędzie się na stadionie w Mediolanie. Areną, na której zostanie zorganizowane show, będzie San Siro, które jest siedzibą klubu piłkarskiego Inter Mediolan. Godzina rozpoczęcia ceremonii to 20:30. Zakończyć ma się około 23:05.

Ceremonia zamknięcia ZIO 2026 - transmisja w TV i online

Ceremonię zamknięcia ZIO 2026 będzie można oglądać na antenie kanałów TVP2, TVP Sport i Eurosport 1. Dla tych, którzy nie będą mieli możliwości zobaczenia ceremonii zamknięcia IO 2026 w telewizji, mamy dobre informacje. Przygotowano także transmisję na żywo dla internautów. Stream będzie dostępny na stronie internetowej tvpsport.pl, w aplikacji TVP Sport oraz dla użytkowników platformy Max.

Kacper Tomasiak wicemistrzem olimpijskim
