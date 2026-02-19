Barwy szczęścia. Patryk uwodzi Grażynę. Tomek nie kryje wściekłości

Nowy romans w "Barwach szczęścia" nabiera rumieńców

Widzowie Dwójki zobaczą ten emocjonujący epizod w piątek, 13 marca 2026 roku o godzinie 20.05. Znajomość Wirackiej i Jezierskiego wejdzie na wyższy poziom, a kobieta całkowicie straci głowę dla młodszego mężczyzny. Ich spotkania przestaną być incydentalne, ponieważ Patryk zacznie dostrzegać w starszej partnerce to samo, co wcześniej Justin widział w Reginie.

Jezierski postanowi zrobić na Grażynie piorunujące wrażenie podczas kolejnej randki. Młody mężczyzna przyniesie ze sobą czerwoną różę, co okaże się strzałem w dziesiątkę. Ten romantyczny gest sprawi, że chłopak ostatecznie zyska jej przychylność i udowodni swoje zaangażowanie w rozwijającą się relację.

Zaskakująca tożsamość nowego partnera Grażyny

Rozkwit uczuć Wirackiej nie umknie uwadze otoczenia, w tym Wiktora oraz Tomka. Kępski, choć wiedział o nowej relacji swojej byłej kochanki, przeżyje szok na wieść o tożsamości jej wybranka. Sytuacja stanie się dla niego niezręczna, ponieważ Jezierski po raz kolejny pojawia się w życiu jego kobiet. Wcześniej obaj panowie rywalizowali o względy Oliwki Zbrowskiej, a teraz historia zatacza koło przy Grażynie.

Problemy osobiste Tomka Kępskiego

Kępski nie będzie ukrywał swojego niezadowolenia z obrotu spraw i postanowi poruszyć ten temat w rozmowie z Grażyną. Jego frustrację pogłębią własne problemy sercowe, gdyż Zbrowska nie wykaże chęci posiadania potomstwa i zacznie poświęcać mu coraz mniej czasu. Grażyna natomiast, zajęta budowaniem szczęścia u boku Patryka, całkowicie zignoruje obiekcje byłego partnera, traktując ich wspólną przeszłość jako definitywnie zamknięty rozdział.

