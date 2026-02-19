Tragedia nad rzeką w "M jak miłość". Bohaterski czyn Mateusza zmieni wszystko

Nowe wątki w 1911. odcinku serialu

Widzowie zobaczą ten epizod w poniedziałek, 23 lutego 2026 roku o godzinie 20.55 na antenie TVP2. Wątek miłosny między Majką a Mateuszem nabierze nowego tempa. Choć dziewczyna jest w relacji z Tomkiem, pojawienie się nowej kobiety w życiu Mostowiaka wywoła u niej niespodziewane emocje. Wszystko zacznie się od dramatycznych wydarzeń podczas wypoczynku nad wodą.

Dramatyczna akcja ratunkowa nad rzeką

Podczas wycieczki Mateusz zauważy tonącego chłopca. Bez chwili wahania wskoczy do wody, by ratować Igora. Interwencja okaże się kluczowa, gdyż Mostowiak nie tylko wyciągnie dziecko na brzeg, ale również przeprowadzi skuteczną reanimację. Dzięki jego błyskawicznej reakcji brat Bogny przeżyje. To traumatyczne zdarzenie stanie się początkiem nowej znajomości.

Siostra uratowanego chłopca nie będzie kryć wzruszenia. Bogna rzuci się na szyję swojemu bohaterowi, okazując mu ogromną wdzięczność. Świadkiem tej sceny będzie Majka. Obserwując tę bliskość, poczuje nagłe ukłucie zazdrości, choć będzie starała się ukryć przed otoczeniem, że los przyjaciela z wojska nie jest jej obojętny.

- Dziękuję, dziękuję z całego serca! - powie Bogna, wtulając się w Mateusza.

- Za co?... Każdy na moim miejscu zrobiłby to samo - odpowie skromnie Mostowiak.

Wyróżnienie od dowódcy i zmiana uczuć

Po powrocie do jednostki bohaterska postawa studentów zostanie odpowiednio doceniona. Mateusz, Majka oraz ich przyjaciółka Matylda otrzymają oficjalną pochwałę od dowódcy za swoje zachowanie. Wieczorem sytuacja uczuciowa skomplikuje się jeszcze bardziej. Kiedy Majka pojawi się z Tomkiem na treningu piłkarskim, nie będzie mogła oderwać wzroku od Mostowiaka. Sugeruje to, że jej uczucia względem kolegi z akademika zaczynają ewoluować w stronę głębszej relacji.