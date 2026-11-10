"Jaka to melodia?". Uczestnik odgadł siedem piosenek w trzy sekundy. Absolutny rekord

Niezwykły finał programu "Jaka to melodia?". Mikołaj przeszedł do historii

Ostatnia runda teleturnieju "Jaka to melodia?" przyniosła oglądającym ogromną dawkę emocji. Walczący o główną nagrodę Mikołaj nie tracił ani chwili na namysł przy kolejnych zagadkach. Gracza cechował błyskawiczny refleks, przez co wciskał przycisk i podawał tytuły utworów już po usłyszeniu pierwszych nut. Gospodarz widowiska próbował nawet nieco ostudzić zapał zawodnika.

"Mikołaj, to jest finał. Nie ścigamy się, po prostu chcemy wygrać pieniądze" - apelował Robert Janowski.

Mimo tych uwag uczestnik utrzymał zawrotne tempo gry. Bez problemu wskazał tytuły takich hitów jak "Money, Money, Money" grupy ABBA, "Let's Get Loud" z repertuaru Jennifer Lopez czy "I'm on Fire" Bruce'a Springsteena. W pewnej chwili prowadzący zauważył, że gracz potrzebował zaledwie jednej sekundy na poprawne odgadnięcie czterech piosenek.

"Jakby ktoś jeszcze pomyślał w historii naszego programu, że nie było jeszcze czterech piosenek po sekundzie.... Ty już przeszedłeś do historii, Mikołaj" - mówił z niedowierzaniem Robert Janowski.

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Robert Janowski w szoku po występie 26-latka w "Jaka to melodia?"

Mimo młodego wieku 26-letni Mikołaj wykazał się pełnym opanowaniem i pewnością siebie. Zaskoczony rozległą wiedzą uczestnika Robert Janowski zażartował nawet, że chłopak musiał trenować do programu już od czasów przedszkola.

W kolejnym etapie finałowej rozgrywki zawodnik bezbłędnie rozszyfrowywał następne melodie. Przy jednej z zagadek wstrzymał się na moment z odpowiedzią. Później bez wahania rozpoznał natomiast utwór "Give It Away" zespołu Red Hot Chili Peppers oraz piosenkę "Czerwone słoneczko".

Czas na zegarze powoli płynął, a zdumienie gospodarza programu stale rosło. Finałową stawkę zamknęła kompozycja "Za ostatni grosz" z repertuaru Budki Suflera. Kiedy Mikołaj bezbłędnie wymienił tytuł ostatniej piosenki, całe studio wybuchło głośną radością.

"Co ty narobiłeś, chłopie?! Nikt nie wierzy, ja nie wierzę! Brawo ty!" - reagował Robert Janowski.

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Rozstrzygnięcie całego finału zamknęło się w zaledwie trzech sekundach. Składając gratulacje Mikołajowi za ten niecodzienny wyczyn, Robert Janowski wyznał, że był świadkiem podobnej sytuacji tylko raz w życiu i przypomniał przy tej okazji postać innego gracza, Tomka Bednarka.

Zwycięzca opuścił studio z czekiem opiewającym na 13 250 złotych. Prowadzący skomentował ten wynik żartem, sugerując, że za tak spektakularny rezultat produkcja powinna dopłacić graczowi jeszcze pięćdziesiąt tysięcy złotych. Trudno dziwić się tym słowom, ponieważ Mikołaj udowodnił, że w "Jaka to melodia?" obok wiedzy muzycznej kluczowy jest również niesamowity refleks.

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