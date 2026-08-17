Hotel Paradise powraca. Oto kolejni z uczestników z 13. edycji - ZDJĘCIA

Hotel Paradise 13. Filip Kuliński marzy o wielkim uczuciu

Mający 25 lat Filip Kuliński przyjeżdża ze Żnina i z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Jest niezwykle otwarty, pełen wigoru i mówi prosto z mostu, a flirt przychodzi mu z ogromną łatwością. Choć początkowo wydaje się bardzo pewny siebie i nieco prowokujący, w rzeczywistości skrywa inną naturę. To wrażliwy chłopak, który pomimo życiowych zawodów wciąż ma nadzieję na odnalezienie szczerego uczucia.

W programie zamierza połączyć zamiłowanie do podrywu z romantycznym podejściem do związków. Jego największą bronią w grze ma być bezkompromisowa szczerość i otwartość na innych uczestników.

Szymon Woźniakiewicz z Hotel Paradise 13 lubi intrygi

Pochodzący z Warszawy 22-letni Szymon Woźniakiewicz jest studentem AWF-u. Sport odgrywa kluczową rolę w jego codzienności, trenuje na siłowni i basenie, gdzie dodatkowo uczy pływać dzieci. Co ciekawe, oprócz sportu pasjonują go zakulisowe intrygi, rozsiewanie plotek i śledzenie zachowań innych ludzi, co może zwiastować sporo konfliktów w willi.

Możliwe, że wcale nie będzie w centrum wydarzeń, ale raczej zajmie pozycję bystrego obserwatora cudzych potknięć i dramatów. Niewykluczone, że to właśnie on będzie pociągał za sznurki, stając się naczelnym mącicielem tej odsłony reality show.

Mariia Hrystko w Hotel Paradise 13. Tancerka z Rzeszowa chce przyjaźni

20-letnia Mariia Hrystko to mieszkanka Rzeszowa, która zawodowo zajmuje się tańcem, emanując kobiecością i pewnością siebie. Szybko dorosła po przeprowadzce do Polski w wieku nastoletnim. W programie zależy jej nie tylko na znalezieniu partnera, ale przede wszystkim na nawiązaniu szczerych relacji z innymi dziewczynami. W życiu codziennym trudno jej o kobiecą solidarność, głównie przez to, że jej atrakcyjny wygląd często budzi niechęć otoczenia. W Tajlandii powalczy więc zarówno o miłość, jak i o zaufanie koleżanek z programu.

Hotel Paradise 13. Daty emisji programu

Trójka nowych uczestników wkrótce dołączy do gry w słonecznej Tajlandii. Najnowszy sezon wystartuje już pod koniec wakacji, a pierwsze odcinki będzie można zobaczyć nietypowo w weekend – 29 i 30 sierpnia o godzinie 20:55. Następnie show powróci do swojego standardowego pasma i będzie emitowane od poniedziałku do czwartku o 20:00 na antenie TVN7.