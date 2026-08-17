Tak szybko i bez szorowania wyczyścisz okap. Wystarczy dwa składniki, które z pewnością masz w kuchni

Uciążliwy tłusty nalot na okapie to zmora niemalże każdej kuchni.

Istnieje jednak niezwykle prosty domowy sposób, by zmiękczyć zaschnięte zabrudzenia, co znacznie ułatwi czyszczenie.

Odkryj, jaki powszechnie dostępny produkt z twojej kuchni pozwoli ci skutecznie usunąć tłuszcz z okapu bez wysiłku.

Podczas gotowania drobinki tłuszczu unoszą się wraz z parą i osiadają na powierzchniach znajdujących się w pobliżu kuchenki. Okap zbiera ich szczególnie dużo. Jeśli nie jest regularnie czyszczony, na jego powierzchni powstaje lepka warstwa, do której szybko przykleja się kurz. Z czasem taki osad zasycha i zwykłe przetarcie wilgotną ściereczką niewiele daje. Wtedy zazwyczaj sięgamy po silne środki czyszczące i zaczynamy żmudne szorowanie. Jest jednak prostszy sposób, aby wyczyścić okap.

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Namocz w tym ręczniki papierowe, a okap będzie lśnił bez szorowania

Aby wyczyścić okap kuchenny bez konieczności długiego szorowania, potrzebne są właściwie tylko ręcznik papierowy oraz ocet. Papier należy dobrze nasączyć octem, a następnie przyłożyć go do zabrudzonej powierzchni okapu. Nie trzeba od razu trzeć. Znacznie lepiej dać preparatowi czas na działanie. Nasączony ręcznik można pozostawić na zabrudzonym miejscu przez około 30 minut. W tym czasie osad powinien zmięknąć, dzięki czemu późniejsze czyszczenie będzie zdecydowanie łatwiejsze. Po zdjęciu papieru wystarczy przetrzeć powierzchnię wilgotną ściereczką i usunąć rozpuszczony brud. Przy mocniejszych zabrudzeniach czynność można powtórzyć. Podczas czyszczenia okapu, które najlepiej wykonywać regularnie, najlepiej nie rzadziej niż co 3 tygodnie, należy pamiętać o filtrze. To właśnie on zatrzymuje dużą część tłuszczu powstającego podczas gotowania. Metalowy filtr można również potraktować papierem namoczonym w occie lub namoczyć w gorącej wodzie z płynem do naczyń. Po kilkunastu minutach zabrudzenia powinny być łatwe do usunięcia.

Zanim jednak wykorzystamy ocet, warto sprawdzić, z jakiego materiału wykonany jest okap. W przypadku elementów aluminiowych kwaśne środki mogą powodować uszkodzenia lub nieestetyczne zmiany powierzchni. Tutaj bezpieczniejszym rozwiązaniem może być zastosowanie wody z dodatkiem sody oczyszczonej.

Kluczem do czystego okapu jest jednak regularność. Systematyczne czyszczenie sprawia, że nie trzeba później walczyć z grubą warstwą zaschniętego tłuszczu.

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