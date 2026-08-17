Pierwsza miłość. Zmarła Ania zapowie śmierć Białego? Objawi się Angelice

Zmarła Ania z „Pierwszej miłości” znów na ekranach. Jak to możliwe?

W 4241. odcinku „Pierwszej miłości” widzowie zobaczą dramatyczne chwile Angeliki. Po ostatnich problemach zdrowotnych z nadzieją patrzy w przyszłość u boku Kamila. Biały wyjedzie do Kosowa, gdzie sytuacja szybko wymknie się spod kontroli, a kontakt z nim całkowicie zniknie. Angelikę ogarnie przerażenie, choć nie będzie miała konkretnych przesłanek, by przeczuwać najgorsze. Niedługo potem dowie się o wybuchu w Kosowie, jednak jako osoba spoza najbliższej rodziny, nie uzyska od służb żadnych oficjalnych wieści. Bezradność doprowadzi ją do ataku paniki.

Zmarła Ania ma wiadomość dla Angeliki

Niespodziewanie w 4241. odcinku „Pierwszej miłości” wydarzy się coś niezwykłego. W czasie snu Angelika spotka Anię – zmarłą dziewczynę Białego. Szokujące zjawisko wywoła w niej jeszcze większy strach o ukochanego, zwłaszcza po tym, co usłyszy. Ania wyzna jej, że to ona zajmie się Kamilem. Angelika odczyta to bardzo dosłownie. Uzna, że wizyta ducha musi być związana z tragicznymi doniesieniami z Kosowa. Zacznie przypuszczać, że Biały zginął i teraz łączy się ze swoją dawną miłością po śmierci.

Zapowiedź śmierci Białego przez Anię?

Obecność Ani wywoła spekulacje, czy to zwiastun śmierci Białego. Angelika będzie pewna, że to ostrzeżenie, chociaż nie dostanie na to żadnych dowodów. Nie mając zamiaru biernie czekać na rozwój sytuacji, w 4242. odcinku poprosi o wsparcie Bolesława (Dawid Zawadzki). Choć stosunki z ojcem ma trudne, ten obiecując uruchomienie znajomości, poprosi córkę o jedno. Będzie wymagał, by stanęła w jego obronie na rozprawie rozwodowej, składając zeznania przeciwko Elizie (Anna-Maria Sieklucka). To ostatecznie załamie zdesperowaną dziewczynę.

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