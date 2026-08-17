Ranczo. Którego Kozioła wolał grać Cezary Żak? Odpowiedź padła bez wahania

Paweł czy Piotr? Cezary Żak bez ogródek wskazuje ulubieńca z „Rancza”

Wójt Paweł Kozioł słynął ze swojego zmysłu do intryg i politycznych gierek. Choć często dbał głównie o własne interesy, mieszkańcy Wilkowyj ulegali jego specyficznemu urokowi. Zupełnym przeciwieństwem lokalnego włodarza był jego brat Piotr, sprawujący posługę duszpasterską w tamtejszej parafii, a z czasem awansujący na biskupa.

Nieustanne spięcia między braćmi napędzały komediową fabułę produkcji. Kariera Pawła Kozioła nabierała jednak rozpędu. Stanowisko wójta zamienił na poselskie ławy, następnie zasiadł w Senacie i założył Polską Partię Uczciwości. Zwieńczeniem jego politycznej drogi w dziesiątej serii było zdobycie fotela prezydenta RP.

W wywiadzie udzielonym Karolowi Gawrysiowi z serwisu Telemagazyn, Cezary Żak został zapytany o to, z którą z ról czuł się lepiej na planie. Aktor od razu wskazał swojego ulubieńca.

Wójta wolałem grać, bo był według mnie lepiej napisany i był bardziej krwisty niż mój ksiądz.

Wyzwania w pracy nad rolą duchownego w serialu „Ranczo”

Odtwórca głównych ról przyznał, że kreacja proboszcza stanowiła dla niego znacznie większe wyzwanie warsztatowe. Według Żaka postać księdza nie była początkowo tak barwnie zarysowana w scenariuszu jak rola polityka. Z tego powodu gwiazdor musiał wykazać się własną inwencją.

Nad księdzem musiałem się bardziej napracować. To był mój pomysł, żeby on w pewnym momencie został biskupem, żeby wprowadzić mu kolor.

Inicjatywa aktora spotkała się z aprobatą twórcy scenariusza, Andrzeja Grabowicza. Cezary Żak nie ukrywał zachwytu nad jakością tekstów, które pozwalały mu tworzyć wielowymiarowe postacie.

Ten scenariusz był naprawdę tak fantastycznie napisany, zawsze, że to była kopalnia do budowania roli.

Nowe odcinki „Rancza”. Cezary Żak jako prezydent i biskup

Miłośnicy serialu znów będą mogli podziwiać podwójną kreację Cezarego Żaka. Zdjęcia do jedenastego sezonu, ukazującego dalsze dzieje bohaterów z Wilkowyj, zostały już zakończone. Tym razem Paweł Kozioł zmierzy się z trudami drugiej kadencji na stanowisku głowy państwa.

Szef Telewizji Polskiej, Tomasz Sygut, oficjalnie potwierdził, że emisja premierowych epizodów wystartuje w grudniu 2026 roku. Sam odtwórca głównych ról bardzo chwalił nową historię, co pozwala przypuszczać, że powrót uwielbianego formatu dostarczy widzom ogromnych emocji.

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PRAWDA czy FAŁSZ o "Ranczo". Czy ta scena zdarzyła się naprawdę? Pytanie 1 z 10 Ksiądz miał romans z jedną z parafianek. Postanowił porzuciś Kościół i wyjechał z kochanką PRAWDA FAŁSZ Następne pytanie