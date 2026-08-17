Pierwsza miłość. Mocne sceny z Jolą. Justyna Zielska nie dowierzała po przeczytaniu scenariusza

Justyna Zielska szokuje. Będzie "spicy" w "Pierwszej miłości"

Jola Tomczak, w którą wciela się Justyna Zielska, zagościła w „Pierwszej miłości” w 2021 roku. Ostatnio bohaterka została matką, ale spokój w jej życiu to wciąż abstrakcja. Aktorka wyjawiła niedawno, że twórcy serialu szykują historię, która może mocno zaskoczyć widzów. Zielska podzieliła się tymi rewelacjami w rozmowie z telewizją Polsat, w trakcie prezentacji najnowszej ramówki stacji.

– Powiem wam, że dzieje się bardzo dużo i ja sama jestem w szoku. Mam teraz tak mocny wątek, że naprawdę musicie to oglądać, bo to jest niesamowite

Aktorka przyznała, że była zdumiona tym, co przygotowali scenarzyści.

– Scenarzyści polecieli grubo. Nawet się tego nie spodziewacie. Ja czytając scenariusz, miałam takie: „nie!”, naprawdę

W zapowiedziach Zielska użyła określenia "bardzo spicy" na opisanie nadchodzących wydarzeń. Aktorka nie wdawała się w szczegóły, ale z jej słów wynika, że uwaga skupi się w dużej mierze na Joli.

– To będzie bardzo spicy. O dziwo tylko ze mną. Tym razem jestem tylko ja

Tomek powróci do "Pierwszej miłości"? Relacja z Jolą

Widzowie mogą również liczyć na nieoczekiwany powrót Tomka. Po tym, jak wyszła na jaw prawda o ciąży, mężczyzna wyjechał do Francji z zamiarem pracy jako szef kuchni. Powrócił jedynie na moment, w czasie dramatu Kingi i choroby jej nienarodzonego dziecka.

Jednak wszystko wskazuje na to, że Tomek ponownie odegra istotną rolę w serialu. Niedawno na instagramowym koncie młodych aktorów produkcji udostępniono wideo z udziałem Tomka i Joli, prosto z planu.

– Wasz ulubiony serialowy duet powraca

Od razu zaczęto spekulować, czy dawne uczucie odżyje. Ich historia nie należy do najprostszych. Jola zdradziła Tomka z Mikim i mocno go zraniła. Później urodziła dziecko swojego kochanka i starała się stworzyć z nim rodzinę.

W przeszłości łączyła ich głęboka więź. Czas pokaże, czy stara miłość nie rdzewieje. Z pewnością taki obrót spraw nie ucieszy Kingi, matki Tomka. Jola to bohaterka z bagażem doświadczeń, który mógł znacząco wpłynąć na jej decyzje.

Od kiedy nowe odcinki "Pierwszej miłości" w Polsacie?

Nadchodzące odcinki to gwarancja wrażeń i niespodziewanych obrotów akcji. „Pierwsza miłość” powraca na ekrany 31 sierpnia. Serial będzie można śledzić od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

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Quiz wiedzy o serialu „Pierwsza miłość”. Dla fanów komplet punktów obowiązkowy! Pytanie 1 z 14 Na rozgrzewkę pytanie o miejsce akcji. Serial powinniśmy kojarzyć przede wszystkim z: Warszawą Wrocławiem Włocławkiem Następne pytanie