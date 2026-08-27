W poprzednim odcinku "Dziedzictwa" bohaterowie mierzyli się z osobistymi dylematami i kolejnymi komplikacjami w relacjach. Czarna wymigiwała się od opieki nad małym Tufanem, więc wszystko spadło na Ibrahima. Mert próbował zaimponować Nazli, ale nic z tego nie wyszło. W międzyczasie Aynur spotkała Sinana. Dostała od niego prezenty i zapewnienie, że będzie ją wspierał przed zaręczynami, ale ich rozmowę przerwała Adalet. Poyraz, mimo gróźb Sedata, stanowczo odmówił powrotu do niebezpiecznych walk. Na koniec wyznał miłość śpiącej Nanie, nie wiedząc, że go nie słyszy. Co z tego wyniknie w kolejnym odcinku?

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Dziedzictwo odc. 1018 - streszczenie

Adalet nie wierzy Aynur, gdy ta tłumaczy, że spotkanie z Sinanem było czystym przypadkiem. Stanowczo przypomina jej, że za chwilę ma zaręczyć się z Kivancem, i każe raz na zawsze zapomnieć o prokuratorze. Mimo tych słów Aynur i tak nie potrafi przestać o nim myśleć, a Sinanowi coraz trudniej udawać, że nic nie czuje. Tymczasem Nazli kończy kwarantannę, a Nana i Poyraz dochodzą do siebie po ostatnich wydarzeniach. Poyraz chce wreszcie powiedzieć Nanie wprost, co do niej czuje, ale ona przeczuwa, do czego zmierza, i robi wszystko, żeby tę rozmowę odsunąć w czasie.

Dziedzictwo odc. 1018 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Kto czeka na dalsze losy bohaterów, niech zarezerwuje sobie popołudnie. "Dziedzictwo" jest emitowane regularnie i ma wierną widownię. W kolejnych odcinkach nie brakuje rodzinnych spięć i niedomkniętych spraw. Odcinek 1018 zostanie wyemitowany 31 sierpnia 2026 roku na TVP1 o 16:00.

Dziedzictwo - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki serial o rodzinie, w której miłość miesza się z tajemnicami i ciągłymi konfliktami. Na początku historia kręciła się wokół Seher i Yamana, ale z czasem ważne role przejęli też Nana i Poyraz. Serial przyciąga zwrotami akcji i tym, że w życiu bohaterów ciągle coś się zmienia. W obsadzie są między innymi:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)