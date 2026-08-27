Pierwsza miłość. Paweł wybuchnie wściekłością. Terapeutka rzuci się do ucieczki - ZDJĘCIA

Paweł wpadnie w furię, a Ilona ucieknie z gabinetu

Od kiedy Paweł wrócił na ekrany, życie Marysi, Kacpra i Julki stanęło na głowie. Z powodu traum wyniesionych z kolumbijskiego więzienia, bohater szuka ratunku u specjalistów z We-Medu. W 4248 odcinku "Pierwszej miłości" Paweł zorientuje się, że szczegóły jego terapii dotarły do osób trzecich. Przejdzie to jego granice tolerancji. Wzburzony uzna, że to Ilona dopuściła się złamania tajemnicy lekarskiej, po czym wyładuje na niej całą swoją frustrację i agresję.

Sytuacja bardzo szybko stanie się niezwykle napięta. Wybuch słowny Pawła sprawi, że terapeutka przerazi się nie na żarty i w panice opuści swój gabinet. Widzowie serialu mogą spodziewać się jednego z najbardziej intensywnych momentów tego sezonu.

Według Kacpra winę ponosi sama Ilona

Kacper od razu wskaże winowajcę tej dramatycznej sytuacji. Lekarz oskarży Ilonę o błędne prowadzenie terapii i zignorowanie jego zaleceń odnośnie zmniejszenia dawek leków. Terapeutka nie da jednak za wygraną. Nabierze pewnych podejrzeń i postanowi wziąć sprawy w swoje ręce. Po godzinach pracy zakradnie się do gabinetu Kacpra, by szukać dowodów na to, co tak naprawdę dzieje się za kulisami w klinice. Zgromadzone materiały mogą diametralnie zmienić sytuację.

Paweł przerwie terapię i odejdzie z kliniki

Agresja Pawła i jego brak zaufania doprowadzą do poważnych zmian. W odcinku numer 4249 upewni się on w przekonaniu, że jego sekrety zostały ujawnione. To skłoni go do ostatecznego zrezygnowania z terapii. Tymczasem Kacper szybko spróbuje zatrzeć ślady i wykasuje z komputera nagrania z sesji. Ilona mimo to pozostanie bardzo czujna, podejrzewając lekarza o manipulacje. Ostatecznie, w 4250 epizodzie "Pierwszej miłości", Paweł oficjalnie zrezygnuje z dalszego leczenia i pożegna się z ośrodkiem We-Med.

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