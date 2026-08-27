Pierwsza miłość. Roztrzęsiona Emilka po nocy z Bartkiem zrozumie jedno. Ich powrót jest przesądzony? - ZDJĘCIA

Bartek miał zamieszkać z Iloną. Nagle zmieni zdanie

Zanim Emilka i Bartek ponownie uwikłają się w miłosne roszady, sytuacja będzie rozwijać się zupełnie inaczej. Ilona w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" po wakacjach spontanicznie zaproponuje Bartkowi wspólne zamieszkanie. Miedzianowski początkowo będzie zaskoczony, ale po namyśle uzna, że taki krok wydaje się rozsądny. Szybko okaże się jednak, że rozsądek niekoniecznie będzie szedł w parze z jego uczuciami... W kolejnym odcinku Ilona zacznie się zastanawiać, dlaczego Bartek nagle przełoży planowaną przeprowadzkę. Nie będzie jeszcze znała prawdziwego powodu jego wahania.

Emilka i Bartek znów dadzą się ponieść emocjom

Wszystko zmieni się, gdy między Emilką a Bartkiem dojdzie do zbliżenia. Dla obojga będzie to moment, który może skomplikować ich dotychczasowe życie i relacje. Emilka nie przejdzie nad tym do porządku dziennego i już w 4242 odcinku „Pierwszej miłości” po wakacjach zdecyduje się zwierzyć Marcie ze wszystkiego, co zaszło. Przyjaciółka szybko zauważy, że między byłą parą wciąż istnieje silne przyciąganie. Jej zdaniem, skoro Emilka i Bartek nadal nie potrafią przejść obok siebie obojętnie, być może nie powinni dłużej odkładać decyzji dotyczącej ich relacji.

Bartek powie Ilonie prawdę. Co dalej z ich związkiem?

Bartek również nie będzie chciał dłużej ukrywać tego, co wydarzy się między nim a Emilką. Przyzna się Ilonie, a rozmowa ta może mieć poważne konsekwencje dla ich wspólnej przyszłości. Kobieta jeszcze chwilę wcześniej będzie liczyła na to, że razem z Bartkiem rozpoczną nowy etap życia pod jednym dachem, a tu nagle wszystko stanie pod znakiem zapytania. Tymczasem po rozmowie z Iloną Bartek sięgnie po telefon i zadzwoni do Emilki. To może być sygnał, że ich spotkanie nie było jedynie chwilą słabości. Czy Emilka i Bartek zdecydują się dać swojej miłości kolejną szansę? A może zbliżenie tylko jeszcze bardziej skomplikuje sytuację między Bartkiem, Emilką i Iloną? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki „Pierwszej miłości” po wakacyjnej przerwie.