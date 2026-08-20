Zakończono prace na planie nowego sezonu „Rancza”. Bogdan Kalus uchyla rąbka tajemnicy

Moment zakończenia zdjęć zarejestrował Bogdan Kalus. Na opublikowanym w sieci nagraniu, zrealizowanym późnym wieczorem 19 sierpnia, aktor zdradził, że ekipa szykuje się do sfilmowania finałowego ujęcia. Podobnie jak w poprzedniej serii, historia zamknie się sceną z udziałem bohaterów zasiadających na słynnej ławeczce. Na planie obok Kalusa obecni byli m.in. Piotr Pręgowski, Ewa Kuryło i Sylwester Maciejewski.

Słowa Daniela Olbrychskiego podzieliły internautów

Emocje wywołało pojawienie się Daniela Olbrychskiego, który wciela się w rolę Ignaca Japycza – krewnego postaci granej niegdyś przez Franciszka Pieczkę (postać tę wymyślił jeszcze zmarły scenarzysta Robert Brutter). Olbrychski po zakończeniu ujęć podziękował zespołowi i zacytował słowa śp. Franciszka Pieczki: „Kochani, lubcie się choć trochę”.

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Aktor od początku budzi skrajne emocje wśród widzów – części z nich nie podobało się wykreowanie nowej postaci z rodziny Japyczów (błędnie uznając to za „zastępowanie” Pieczki), a dodatkowe kontrowersje wywoływały jego prywatne wypowiedzi polityczne, przed czym bronił go reżyser Wojciech Adamczyk. Cytat z kultowego aktora wywołał kolejną falę krytyki w mediach społecznościowych, gdzie wielu internautów zarzuciło Olbrychskiemu niestosowność.

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Kiedy premiera wyczekiwanych nowych odcinków serialu "Ranczo"?

Zdjęcia do produkcji już się zakończyły, pozostaje więc czekać na premierę! Kiedy ta by miała nastąpić? Na ten moment oficjalna data nie jest znana. Mówi się o listopadzie oraz grudniu.