Zakończono prace na planie nowego sezonu „Rancza”. Bogdan Kalus uchyla rąbka tajemnicy

Dominika Bany
Dominika Bany
Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-08-20 14:26

Powrót „Rancza” po dekadzie od finału 10. serii rozgrzał fanów do czerwoności. Ekipa filmowa wróciła do kultowego Jeruzala w połowie 2026 roku, a 19 sierpnia oficjalnie padł ostatni klaps na planie 11. sezonu. W nowej odsłonie Wilkowyje mierzą się z nową rzeczywistością – prezydenturą Pawła Kozioła zmierzającą do końca oraz dorastającym nowym pokoleniem, w tym dorosłą już Dorotką, córką Lucy i Kusego. Produkcja musiała stawić czoła trudnemu wyzwaniu, jakim była śmierć kluczowych postaci obsady: Pawła Królikowskiego oraz Franciszka Pieczki.

Moment zakończenia zdjęć zarejestrował Bogdan Kalus. Na opublikowanym w sieci nagraniu, zrealizowanym późnym wieczorem 19 sierpnia, aktor zdradził, że ekipa szykuje się do sfilmowania finałowego ujęcia. Podobnie jak w poprzedniej serii, historia zamknie się sceną z udziałem bohaterów zasiadających na słynnej ławeczce. Na planie obok Kalusa obecni byli m.in. Piotr Pręgowski, Ewa Kuryło i Sylwester Maciejewski.

Słowa Daniela Olbrychskiego podzieliły internautów

Emocje wywołało pojawienie się Daniela Olbrychskiego, który wciela się w rolę Ignaca Japycza – krewnego postaci granej niegdyś przez Franciszka Pieczkę (postać tę wymyślił jeszcze zmarły scenarzysta Robert Brutter). Olbrychski po zakończeniu ujęć podziękował zespołowi i zacytował słowa śp. Franciszka Pieczki: „Kochani, lubcie się choć trochę”.

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Aktor od początku budzi skrajne emocje wśród widzów – części z nich nie podobało się wykreowanie nowej postaci z rodziny Japyczów (błędnie uznając to za „zastępowanie” Pieczki), a dodatkowe kontrowersje wywoływały jego prywatne wypowiedzi polityczne, przed czym bronił go reżyser Wojciech Adamczyk. Cytat z kultowego aktora wywołał kolejną falę krytyki w mediach społecznościowych, gdzie wielu internautów zarzuciło Olbrychskiemu niestosowność.

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Kiedy premiera wyczekiwanych nowych odcinków serialu "Ranczo"?

Zdjęcia do produkcji już się zakończyły, pozostaje więc czekać na premierę! Kiedy ta by miała nastąpić? Na ten moment oficjalna data nie jest znana. Mówi się o listopadzie oraz grudniu.

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