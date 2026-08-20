Dziedzictwo, odcinek 1011: Szokujące wyznanie Czarnej na temat dziecka. Dlaczego oszukała Ibrahima? [ZDJĘCIA]

Fałszywy wynik badania i zaskakujący wybuch radości w 1011. odcinku "Dziedzictwa"

W 1011. odcinku "Dziedzictwa" Czarna wręcza Ibrahimowi przygotowaną z największą starannością kartkę ze sfałszowanym wynikiem badania płci ich dziecka. Gdy Ibo zdezorientowany czyta medyczny żargon, żona wypala prosto z mostu:

- Będziemy mieć córkę.

Widząc jego chwilowe milczenie, Czarna natychmiast zarzuca mu rozczarowanie i chęć posiadania syna. Ibrahim nagle wybuchnie jednak ogromną radością:

- Mój mózg się zawiesił... ze szczęścia! Będziemy mieć córkę! To najpiękniejsza wiadomość na świecie!

Prawda wychodzi na jaw w odcinku 1011. "Dziedzictwa". Niezwykła lista Ibrahima

Widząc entuzjazm męża, przytłoczona emocjami Kara przyznaje się do oszustwa i odbiera mu kartkę. Wyjaśnia, że wymyśliła badanie, bo słyszała, jak obstawiał płeć z Kirpim i bała się, że skrycie marzy o synu.

Wtedy Ibo sięga do kieszeni i wyciąga złożoną kartkę. Wyjaśnia, że nocą sporządził pełną listę potrzeb malucha na najbliższe 10 lat – od zabawek po rower. Wzruszona Kara słyszy od niego najważniejsze słowa:

- Dla mnie liczy się jedno - nasze dziecko będzie mieć ojca, który kocha je bezgranicznie.

"Dziedzictwo" - data i godzina emisji odcinka 1011

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1011. zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna decyduje się na odważny krok i bierze z Naną fikcyjny ślub. Wymuszane sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się powoli relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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