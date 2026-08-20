Barwy szczęścia. Opóźniony start sezonu zasmuci widzów? Nie będzie 3392 odcinka na samym początku września

Kiedy nowe odcinki „Barw szczęścia” po wakacjach 2026?

Widzowie Telewizji Polskiej muszą przygotować się na dłuższą rozłąkę z bohaterami popularnej telenoweli. W pierwszych dniach września na antenie nie pojawią się premierowe epizody. Emisja 20. sezonu „Barw szczęścia” wystartuje oficjalnie w poniedziałek, 7 września 2026 roku.

Być może niektórzy spodziewali się zobaczyć pierwszy odcinek po wakacyjnej przerwie jeszcze 29 sierpnia 2026 r. Jest to poniedziałek, a niektóre seriale wracają właśnie z taką datą. Jednak "Barwy szczęścia" ruszą nieco później, bo 7. września. Ta informacja nie jest już tylko przypuszczeniem. Datę premiery „Barw szczęścia” na 7 września 2026 roku potwierdza agencja AKPA, która opublikowała już streszczenie pierwszego po przerwie odcinka. Fani mogą oficjalnie odliczać dni do powrotu ulubionej produkcji.

Kiedy pierwszy odcinek „Barw szczęścia” po wakacjach? 3392 odcinek rozpocznie nowy sezon

Start nowej serii to zarazem emisja 3392. odcinka „Barw szczęścia”. Zakończy on kilkumiesięczną wakacyjną przerwę i otworzy 20. odsłonę hitu telewizyjnej Dwójki. Cierpliwość widzów zostanie poddana próbie, gdyż finał poprzedniej serii nie zamknął kluczowych wątków. Jesienią powrócą losy postaci, których życiowe zawirowania budziły największe emocje. W premierowym 3392. odcinku „Barw szczęścia” zobaczymy dalsze losy Ewy (Gabriela Ziembicka) i Romea (Jacek Tyszkiewicz), którzy będą odczuwać skutki pochopnie zawartego małżeństwa. Spore wyzwania czekają też Karolinę (Marta Dąbrowska) i Bruna (Lesław Żurek) - ich amerykański ślub wymaga uregulowania skomplikowanych kwestii prawnych w ojczyźnie.

Nowy sezon „Barw szczęścia” od 7 września. Widzowie długo czekali na powrót

W tym roku przerwa w emisji potrwa dłużej niż w ubiegłym sezonie. Przed rokiem telewizyjna premiera odbyła się pierwszego dnia września. Obecnie stacja kazała czekać na nowe losy bohaterów do 7 września 2026 roku.

Stacja nie rezygnuje jednak całkowicie z pokazywania serialu w okresie letnim. Choć zabraknie nowości, TVP2 będzie emitować powtórki, co pozwoli widzom nadrobić ewentualne zaległości w fabule.

Najistotniejszą informacją pozostaje oficjalnie ogłoszona data. W poniedziałek, 7 września telewizyjna Dwójka pokaże 3392. odcinek, oficjalnie inaugurując emisję po wakacyjnej przerwie.

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