Hotel Paradise 13, odc. 18. Michał da Karolinie jeszcze jedną szansę? Będzie ważne Rajskie Rozdanie

Hotel Paradise 13, odc. 18. Michał porozmawia z Karoliną

Ostatnie wydarzenia mocno skomplikowały relację Karoliny i Michała. Uczestniczka nie ukrywała, że bardzo jej na nim zależy, a trudna sytuacja doprowadziła ją do łez. Michał również miał sporo pretensji i nie krył rozczarowania zachowaniem dziewczyny. W kolejnym odcinku zdecyduje się jednak jeszcze raz z nią porozmawiać. Michał będzie chciał zrozumieć, dlaczego Karolina tak bardzo się od niego odsunęła. Nie oznacza to jeszcze, że wszystkie problemy znikną, ale ich rozmowa może pokazać, że między nimi nie wszystko zostało ostatecznie przekreślone. Czy Karolina i Michał będą w stanie dojść do porozumienia?

Hotel Paradise 13, odc. 18. Michał zdobędzie immunitet

W 18. odcinku ważną rolę odegra również immunitet, który zdobędzie Michał. Dzięki niemu jego pozycja podczas kolejnych decyzji będzie zupełnie inna niż pozostałych uczestników. Dotychczasowe układy nie będą już dawały pełnego poczucia bezpieczeństwa. W willi szybko rozpocznie się analizowanie możliwych scenariuszy. Jeden wybór może wpłynąć nie tylko na osobę, która go dokona, ale również na pozostałych mieszkańców hotelu. Uczestnicy będą musieli więc bardzo uważnie przyglądać się swoim relacjom, szczególnie że zbliża się kolejne Rajskie Rozdanie.

Hotel Paradise 13, odc. 18. Rajskie Rozdanie przesądzi o losie par

Sytuacja zrobi się jeszcze bardziej napięta, gdy w willi pojawi się list zapowiadający Rajskie Rozdanie. Tym razem decyzje uczestników mogą mocno zmienić układ, który powstał w ostatnich dniach. To dziewczyny zajmą bezpieczne miejsca, a następnie przyjdzie czas na decyzje chłopaków. Szczególne znaczenie będzie miał wybór Michała, który dzięki immunitetowi znajdzie się w wyjątkowej sytuacji. Czy zdecyduje się zrobić kolejny krok w stronę Karoliny? A może podczas Rajskiego Rozdania wybierze zupełnie inaczej? Odpowiedź przyniesie 18. odcinek „Hotelu Paradise 13”.