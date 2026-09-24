Po spotkaniu z Remzim Ayfer wpadła w panikę i postanowiła zadzwonić do męża. Pinar rozmawiała z Denizem o problemach ojca, a Halil zdecydował się wyjawić żonie skrywaną tajemnicę. Tahsin został skontrolowany przez policję. Na koniec Pinar wyznała matce, że widziała Buraka i Yasemin trzymających się za ręce. Ta wiadomość może jeszcze mocno namieszać.

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„Splątane losy” odcinek 58 - streszczenie

Yasemin przygotuje Burakowi pierwszy posiłek. Kerem zapewni Şengul, że nie chce już rywalizować z Burakiem i zamierza skupić się na karierze. Burak pogodzi się z Münevver, a następnie zaprosi ją na kolację. Şengul pomoże Yasemin ukryć prawdę przed personelem. Tymczasem Remzi zagrozi Halilowi i zażąda pieniędzy w zamian za ochronę.

„Splątane losy” odcinek 58 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

58. odcinek serialu „Splątane losy” TVP1 wyemituje 2 października 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 14:00. W tym odcinku losy Yasemin, Buraka i ich bliskich znów się skomplikują. Najwięcej napięcia wywoła konflikt Halila z Remzim.

„Splątane losy” - opis serialu i obsada

„Splątane losy” to turecki serial obyczajowy o rodzinie, której życie zmienia się, gdy pod domem zamożnej Münevver pojawia się kilkuletnia Mine. Dziewczynka okazuje się nieznaną wnuczką kobiety, a jej przybycie na nowo otwiera sprawy związane z córką Münevver i rozpadem rodziny. Bohaterowie próbują odkryć rodzinną tajemnicę oraz zmierzyć się ze skutkami dawnych decyzji, które wpłynęły na kilka pokoleń. Ważny jest też wątek uczucia Yasemin i młodego lekarza Buraka, komplikowanego przez sytuację ich rodzin. W serialu splatają się dramat rodzinny, romans, zerwane więzi, konflikty pokoleniowe, różnice społeczne i odpowiedzialność za bliskich. W obsadzie są:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Hazal Güzel jako Mine

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer