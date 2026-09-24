La Promesa, odcinek 486: Vera ujawni Lopemu swoją prawdziwą tożsamość. Powie mu, kim jest jej matka [ZDJĘCIA]

W 486. odcinku „La Promesy” Martina ucieknie z sanatorium

Martina trafiła do kliniki psychiatrycznej po oskarżeniu jej o próbę śmiertelnego otrucia hrabiego de Ayali. W 484. odcinku Curro pojechał do placówki, ponieważ chciał pomóc ukochanej i postanowił ją stamtąd uratować. Teraz plan zostanie zrealizowany, Martina opuści mury szpitala. Jej ucieczka może wywołać poważne konsekwencje. Tymczasem Manuel i Salvador będą musieli pilnować, aby domownicy nie zorientowali się, że Curro zniknął, aby pomóc Martinie.

Vera zdradzi Lopemu w 486. odcinku "La Promesy" prawdę o swojej matce

Dużo wydarzy się również w relacji Very i Lopego. Para od pewnego czasu jest razem, a w 482. odcinku bohaterowie snuli nawet plany wspólnej przyszłości. Vera wciąż jednak ukrywała przed ukochanym ważny szczegół ze swojej przeszłości. W 485. odcinku dziewczyna przyznała się Santosowi, że spotkała się ze swoją matką. Teraz zdecyduje się powiedzieć prawdę także Lopemu. Vera wyzna, że jest córką księżnej de Carril. Lope dowie się więc, że jego ukochana ma arystokratyczne pochodzenie.

W 486. odcinku „La Promesy” Petra zacznie snuć domysły na temat Very

Księżna de Carril pojawiła się w pałacu podczas podwieczorku zorganizowanego przez Margaritę w 483. odcinku. Od tamtej pory Petra będzie czujna. W 486. zacznie przeczuwać, że jej przyjazd nie był przypadkowy. Czy dowie się kim naprawdę jest Vera i jaką tajemnicę skrywa?

Cruz chce pozbyć się Maríi Antonii

Cruz po raz kolejny da Maríi Antonii jasno do zrozumienia, że nie jest mile widziana w La Promesie. W 481. odcinku Alonso stanowczo poprosił kobietę o wyjazd, a w 484. odcinku María Antonia odmówiła opuszczenia posiadłości. Teraz Cruz sama zacznie naciskać na rywalkę. Da jej do zrozumienia, że powinna opuścić La Promesę. Nie wiadomo jednak, czy María Antonia podporządkuje się jej żądaniom.

„La Promesa - pałac tajemnic”, odcinek 486. Kiedy i gdzie oglądać?

Odcinek 481. serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Po emisji odcinek będzie można obejrzeć również online w serwisie TVP VOD. Widzowie poznają dalsze losy Very, Lopego, Martiny, Curra oraz pozostałych bohaterów La Promesy.

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