Pierwsza miłość, odcinek 4261: Kulas zblednie na widok testu ciążowego. Nie wie, czy zostanie ojcem, czy dziadkiem [ZDJĘCIA]

Sylwester Kulas ma powody do świętowania w 4261. odcinku serialu „Pierwsza miłość”

Sylwester Kulas, grany przez Marcina Sztabińskiego, wreszcie może pochwalić się świadectwem dojrzałości w 4261. odcinku „Pierwszej miłości”. To ogromny sukces dla mieszkańca Wadlewa, który dotychczas dał się poznać z nieco mniej ułożonej strony. Z okazji zdania matury rodzina zasiądzie do wspólnego stołu, jednak sielanka nie potrwa długo. Mężczyzna natrafi w domowym koszu na pozytywny test ciążowy, co wywoła w nim spore zamieszanie. Zamiast cieszyć się z edukacyjnego sukcesu, Sylwek pogrąży się w panice, próbując odgadnąć, do kogo należy to znalezisko.

W 4261. odcinku „Pierwszej miłości” podejrzenia Kulasa padną na Anielę

W obliczu tak niespodziewanego odkrycia Sylwester Kulas postanowi rozpocząć prywatne śledztwo w 4261. odcinku „Pierwszej miłości”. W jego najbliższym otoczeniu znajdują się dwie potencjalne kandydatki na właścicielkę testu ciążowego: partnerka Aniela, w którą wciela się Maja Wachowska, oraz dorastająca córka Amelia, grana przez Amelię Majcher. Mężczyzna nawet przez chwilę nie pomyśli o swojej córce, uznając taką ewentualność za absurdalną. Postanowi więc wprost porozmawiać z Anielą, nie zdając sobie sprawy, że jego teoria jest całkowicie chybiona, a prawda okaże się o wiele bardziej zaskakująca.

Gdzie i kiedy oglądać 4261. odcinek „Pierwszej miłości”?

Fani serialu będą mogli zobaczyć 4261. odcinek „Pierwszej miłości” w środę, 7 października 2026 roku na antenie Polsatu. Emisja zaplanowana jest, jak zwykle, na godzinę 18:00. Widzowie mogą śledzić losy ulubionych bohaterów od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Dodatkowo, wszystkie wyemitowane odcinki dostępne są na platformie streamingowej Polsat Box Go.

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