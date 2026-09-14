Hotel Paradise 13, odc. 11. Michał zaskoczy Karolinę. Inną uczestniczkę wybierze do ślubu!

Hotel Paradise 13, odc. 11. Michał będzie musiał wybierać

W 11 odcinku „Hotelu Paradise 13” mieszkańcy willi zagrają w „Sex, Kiss or Marry”. Zasady są proste: trzeba wskazać uczestników, z którymi można byłoby stworzyć relację, pocałować się lub pójść do łóżka. Kiedy przyjdzie kolej na Michała, jego odpowiedzi wzbudzą spore emocje. Uczestnik będzie musiał zdecydować, komu przypisać poszczególne role. Jedna z jego decyzji szczególnie mocno wpłynie na Karolinę.

Hotel Paradise 13, odc. 11. Soraja okaże się ważniejsza od Karoliny?

Michał wskaże Soraję jako osobę, z którą mógłby się ożenić. Karolinę, z którą obecnie tworzy parę, przypisze natomiast do kategorii „kiss”. Dla Michała może to być po prostu odpowiedź w ramach zabawy, ale Karolina odbierze ją znacznie poważniej. Szczególnie mocno dotknie ją fakt, że jej partner zobaczy w innej uczestniczce potencjał do stworzenia poważnego związku, podczas gdy ją samą wybierze jedynie do pocałunku. Karolina nie będzie ukrywać rozczarowania. W jej oczach odpowiedź Michała może oznaczać, że ich relacja nie jest dla niego tak poważna, jak dotąd zakładała.

Hotel Paradise 13, odc. 11. Będzie kryzys między Karoliną i Michałem?

Jedna odpowiedź wystarczy, by atmosfera między Karoliną i Michałem zrobiła się znacznie bardziej napięta. Czy uczestnicy wyjaśnią sobie sytuację, a Karolina uzna, że Michał po prostu potraktował zabawę z przymrużeniem oka? A może jego wybór Sorai okaże się początkiem poważniejszego kryzysu? O tym widzowie przekonają się w 11. odcinku „Hotelu Paradise 13”.