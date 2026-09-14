"M jak miłość". Julia znów w życiu Budzyńskich. Dramatyczne wieści o Dimie!

Julia wraca z Ukrainy z córkami w 1944. odcinku „M jak miłość”

Marta Chodorowska po dłuższej nieobecności wraca na plan „M jak miłość”! Bohaterka znów wejdzie w życie Magdy i Andrzeja, lecz tym razem nie będzie stanowiła niebezpieczeństwa dla ich małżeństwa. Julia jest teraz żoną Dimy, z którym razem z Nadią (Mira Fareniuk) wyjechali do Lwowa. W Ukrainie wzięli ślub i założyli rodzinę, doczekali się córeczki Uli (Gustaw Wyszkowski). Szybko jednak okazało się, że życie w ogarniętym wojną kraju jest niezwykle trudne.

Niespodziewany przyjazd Julii w 1944. odcinku „M jak miłość” mocno zdziwi Magdę. Sytuacja Malickiej w Warszawie będzie o tyle trudna, że nie zastanie już swojej jedynej przyjaciółki. Sylwia Kostecka (Hanna Turnau) przyjęła lukratywną ofertę pracy i przeniosła się do Berlina. Jedyną osobą, do której Julia będzie mogła zwrócić się po pomoc, zostanie Magda. Wszystko wskazuje na to, że obie kobiety ostatecznie zapomną o dawnym konflikcie o Andrzeja.

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Koszmarne życie we Lwowie. Magda pozna prawdę w 1944. odcinku „M jak miłość”

Choć powrót Julii może okazać się problematyczny, w 1944. odcinku „M jak miłość” Magda ucieszy się z obecności Nadii. Jeszcze nie tak dawno kochała ją jak własną córkę. Budzyńska będzie miała również okazję zobaczyć małą Ulę. Tego dnia Magda zabierze Julię wraz z dziewczynkami do Kingi (Katarzyna Cichopek) na Deszczową, aby pociechy mogły swobodnie spędzać czas w ogrodzie.

W 1944. odcinku „M jak miłość” zaniepokojona Magda zauważy, że pobyt na Ukrainie mocno odbił się na psychice Julii. Wtedy też żona Dimy otrzyma tragiczną wiadomość. Jak donosi serwis światseriali.interia.pl, znajomy lekarz poinformuje ją o ataku dronów na szpital frontowy, w którym Dima właśnie miał przeprowadzać operacje ratujące życie rannym. Mężczyzna przekaże, że słuch o jej mężu zaginął i stracono z nim łączność.

– Przyfrontowy szpital, do którego Dima pojechał na serię operacji, został ostrzelany przez drony! Kostia powiedział, że nie mogą go znaleźć, jego komórka milczy…

Dima przepadł na froncie. Czy zginie w 1944. odcinku „M jak miłość”?

Oczywiście nikt w 1944. odcinku „M jak miłość” nie powie Nadii, że życie jej taty jest zagrożone. Brak jakichkolwiek informacji o losie męża sprawi jednak, że Julia kompletnie się załamie. Magda na własne oczy ujrzy strach i cierpienie rywalki, która drży o życie Dimy i bezpieczeństwo córek we Lwowie. Ucieczka do Polski okazała się jedynym sposobem, by ochronić Nadię i małą Ulę.

Druzgocące wyznanie w 1944. odcinku „M jak miłość”. Julia nie miała już sił

Podczas intymnej rozmowy z Magdą w 1944. odcinku „M jak miłość”, zdesperowana Julia wyzna, że nie ma już sił żyć w ciągłym napięciu. Największy koszmar może jednak dopiero nadejść, jeśli tragiczne wieści o Dimie okażą się prawdą.

– Staram się trzymać, ale nie sądziłam, że życie tam okaże się takim koszmarem! Tak potwornie boję się o Dimę. Kilka razy w miesiącu przeżywam to, co dzisiaj… A jeśli w końcu coś mu się stanie? Do tego jeszcze te naloty, zbieganie z dziećmi w środku nocy do schronu… Moje życie jest tylko strachem, lękiem, wiecznym czekaniem na telefon lub na alarm! Już nie mam siły… To wszystko mnie przerasta. Magda, wiesz... takie życie, to nie jest życie

Premiera 1944. odcinka „M jak miłość” w TVP2. Kiedy oglądać?

Emisja 1944. odcinka serialu „M jak miłość” zaplanowana jest na wtorek, 29 września 2026 roku. Odcinek zostanie wyemitowany o godzinie 20.50 na antenie telewizyjnej Dwójki.