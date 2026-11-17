Hotel Paradise 13. Wspomnienia z sezonu nie przebiegną spokojnie

Uczestnicy "Hotelu Paradise" wybiorą się na plażę, gdzie czekać będą na nich fotografie przypominające wspólne chwile spędzone w programie. Będzie to okazja do powrotu do początków edycji i osób, które pojawiały się w rajskiej willi na różnych etapach rywalizacji. Jedno ze zdjęć przedstawiające Marię zwróci szczególną uwagę Michała. Chłopak skomentuje jej urodę, stwierdzając, że była ładna. Karolina będzie obserwować jego reakcję, ale to nie koniec podobnych sytuacji. Przy kolejnej fotografii, na której zobaczą Oliwkę, Michał ponownie podzieli się swoją opinią. Tym razem jego uwagę przyciągną pośladki byłej uczestniczki...

Karolina znów będzie miała wątpliwości. Michał przesadzi?

Komentarze Michała mogą być dla Karoliny kolejnym powodem do zastanowienia się nad ich relacją. Choć w ostatnim czasie para ponownie się do siebie zbliżyła, dziewczyna nadal nie ma pełnego spokoju. Zachowanie hotelowego partnera i jego zainteresowanie wyglądem innych uczestniczek nie pozostaną bez znaczenia. Wydarzenia z plaży mogą więc ponownie wystawić ich relację na próbę. Tym bardziej że do finału zostało już niewiele czasu, a Karolina musi zdecydować, czy rzeczywiście może zaufać Michałowi.

Widzowie komentują zachowanie Michała. Nie brakuje krytyki

Fragmenty z udziałem pary wzbudziły również dyskusję na Instagramie. Część internautów stanęła po stronie Karoliny i skrytykowała zachowanie

"Zaczyna to być męczące współczuję Karolinie 🫶🏻" - czytamy pod nagraniem.

Nie zabrakło też bezpośrednich apeli do uczestniczki: "Karolina, litości. Otwórz oczy…"

Kolejna osoba zwróciła uwagę na zachowanie Michała i zasugerowała, że wpływ na nie może mieć alkohol: "Michała zachowanie jest nie na miejscu,mniej alkoholu"

Wygląda na to, że relacja Karoliny i Michała nadal budzi sporo kontrowersji. Czy para dotrwa razem do finału i co wydarzy się między nimi w ostatnich odcinkach? Widzowie przekonają się już wkrótce.