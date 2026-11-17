"Barwy szczęścia". Majak wpada na przełomowy trop w sprawie ataku na Michała

Sprawa napaści zaprowadzi kuriera Michała prosto za kratki, choć mężczyzna sam czuje się w tej sytuacji poszkodowany i od samego początku przekonuje, że padł ofiarą ataku o podłożu rasistowskim. Reprezentowania go w sądzie podejmie się Natalia (Maria Dejmek), a całe zdarzenie przyciągnie również uwagę Majaka (Łukasz Borkowski). Zaangażowanie śledczego przyniesie wymierne rezultaty, ponieważ funkcjonariusz zabezpieczy nóż użyty podczas napaści na Michała. Co więcej, policjant dotrze do informacji o bezdomnym świadku zdarzenia, który może przekazać kluczowe szczegóły. Dzięki tym ustaleniom otworzy się droga do poznania prawdy o przebiegu feralnego incydentu.

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Cezary Rawicz otwiera się przed Michałem i żałuje rozstania z Natalią

Pobyt w areszcie szybko przyniesie kurierowi niespodziewanego sprzymierzeńca. W tym samym zakładzie karnym przebywa bowiem Cezary, który trafił tam za zlecenie morderstwa Andrzeja Ostoi (Leon Charewicz). Między innymi ten czyn skłonił Natalię do zakończenia ich małżeństwa, choć prawniczka szybko dostrzeże, jak mocno za Rawiczem tęskni Lea (Lena Sobota). Sam osadzony również bardzo źle znosi oddzielenie od najbliższych. Podczas szczerej rozmowy skruszony Cezary wyzna Michałowi, jak bardzo żałuje utraty rodziny. To pełne emocji wyznanie mocno zbliży do siebie obu mężczyzn, których połączyły wyjątkowo skomplikowane koleje losu.

3456 odcinek "Barw szczęścia". Michał obiecuje Cezaremu rozmowę z Natalią

Kolejny istotny zwrot akcji nastąpi w 3456 odcinku "Barw szczęścia", kiedy to Michał będzie przygotowywał się do wyjścia na wolność. Zanim jednak kurier opuści mury aresztu, da swojemu współwięźniowi ważne słowo. Mężczyzna zobowiąże się przed Cezarym, że porozmawia w jego imieniu z Natalią. Pozostaje pytanie, czy interwencja Kwiatkowskiego faktycznie wpłynie na nastawienie prawniczki do męża oraz czy to wsparcie otworzy Rawiczowi drogę do odzyskania dawnych relacji z bliskimi.

Kiedy oglądać 3456 odcinek "Barw szczęścia" w telewizji?

Telewizyjna premiera 3456 odcinka "Barw szczęścia" zaplanowana jest na poniedziałek, 7 grudnia 2026 roku, o godzinie 20.05 na antenie stacji TVP2.