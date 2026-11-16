Melania Grzesiewicz żegna się z „M jak miłość”. Wiadomo, co stanie się z serialową Anitą

Powody odejścia Melanii Grzesiewicz z „M jak miłość”

Decyzja o rozstaniu aktorki z obsadą „M jak miłość” może być dla fanów sporym szokiem, zwłaszcza że wątek Anity i granego przez Marcina Bosaka Kamila odgrywał ostatnio kluczową rolę w fabule. Para bezskutecznie próbowała doczekać się wspólnego potomka. Niestety bolesny brak ciąży i niespełnione marzenie o macierzyństwie popchną załamaną kobietę do zakończenia związku z partnerem.

Swoje plany zawodowe Melania Grzesiewicz zdradziła już na początku września w studiu „Pytania na śniadanie”, krótko po zawarciu małżeństwa na Gibraltarze. Gwiazda wyznała wówczas, że w bieżącym sezonie jej bohaterka zniknie z ekranu. Artystka sama postanowiła zrobić sobie przerwę od grania w produkcji, która przyniosła jej ogromną rozpoznawalność oraz sympatię telewidzów.

„Zdecydowałam się na przerwę od grania tej postaci. Produkcja dała mi na to zielone światło. Chciałabym sobie dać szansę na nowe wyzwania zawodowe. Także tak. Zobaczycie Anitę w tym sezonie w bardzo wymagających dla mnie scenach. Było to cudowne doświadczenie grać tę piękną historię, którą mi scenarzyści napisali. Ale mówię do widzenia... Wrócę, kiedy będę gotowa i kiedy produkcja również da mi na to zielone światło” - zapowiedziała Grzesiewicz.

Dalsze losy Anity w „M jak miłość” po rezygnacji Melanii Grzesiewicz

Tuż przed telewizyjną premierą 1957. odcinka „M jak miłość”, zaplanowaną na wtorek, 16 listopada 2026 roku, aktorka opublikowała w mediach społecznościowych poruszające oświadczenie. Wpisy zamieszczone na jej profilach na Facebooku i Instagramie oficjalnie przypieczętowały pożegnanie z serialową ekipą.

„Dziś jeden z ostatnich odcinków z Anitą na dłuższy czas… Moja bohaterka przechodzi przez najtrudniejszy czas w życiu. Ania Mucha ładnie napisała o naszej scenie, gdy pociesza Anitę po kolejnym nieudanym teście ciążowym. Tamte słowa bardzo z wami zarezonowały. Obiły się bardzo szerokim echem w całej Polsce. Jednak Magdzie udaje się zajść w ciążę, Anita pozostaje w swojej rozpaczy i braku nadziei. Wiem, że takich kobiet jak ona jest dużo. Czytam Wasze komentarze, wiadomości. Dziękuję producentom, za tak ważną historię, która ma odbicie w tak wielu kobiecych losach… Bądźcie dziś ze mną przed telewizorami…” - napisała Melania Grzesiewicz na Facebooku i Instagramie.

Jak potoczą się losy bohaterki w 1957. odcinku „M jak miłość”? Kolejny negatywny wynik testu ciążowego doprowadzi Anitę do głębokiej rozpaczy, przez co kobieta postanowi opuścić kraj i tymczasowo rozstać się z Kamilem. Pomocną dłoń wyciągnie do niej matka, pisarka Anna Lerman, w którą wciela się Dorota Kamińska. Zaproponuje córce długi wyjazd wypoczynkowy do Hiszpanii, a jej partner zaakceptuje tę decyzję.

Kiedy emisja ostatniego odcinka „M jak miłość” z udziałem Melanii Grzesiewicz?

Sama przeprowadzka i fizyczne rozstanie zakochanych nie nastąpią jeszcze w 1957. odcinku „M jak miłość”, ale widzowie zrozumieją wówczas, że rozpad tej relacji jest już nieunikniony. Fani zobaczą Melanię Grzesiewicz na ekranie po raz ostatni w grudniu, kiedy to scenarzyści pokażą nowe życie Anity w słonecznej Hiszpanii z dala od dotychczasowego ukochanego.

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