M jak miłość, odcinek 1959. Jakub okłamie Marcina, żeby ocalić Kasię. Przez to Olek trafi za kratki

Olek z „M jak miłość” zostanie pogrążony przez dowody w 1959. odcinku

Śledczy w 1959. odcinku „M jak miłość” mocno zacisną pętlę wokół Olka, gdy tylko potwierdzi się informacja o zabójstwie Sowińskiego. Sytuację lekarza skomplikują zabezpieczone przez policję taśmy z kamer bezpieczeństwa, które zarejestrowały obecność Chodakowskiego przed posiadłością ofiary w noc tragedii, a także fakt, że funkcjonariusze namierzą kierowcę taksówki wiozącego go tamtego wieczoru.

W 1959. odcinku „M jak miłość” położenie Olka stanie się wręcz krytyczne po tym, jak obciążające relacje świadka całkowicie go pogrążą. Przytłoczony tym Chodakowski sam zacznie podejrzewać u siebie wyparcie wspomnień o zbrodni na skutek amnezji dysocjacyjnej, zwłaszcza że nawet działania Marcina nie przyniosą żadnych dowodów świadczących o jego niewinności.

18

Jakub w 1959. odcinku „M jak miłość” poświęci Olka dla ratowania Kasi

Przyczyną tej porażki w 1959. odcinku „M jak miłość” będzie zachowanie Jakuba, który nadal będzie zatajał przed przyjacielem powiązania Kasi ze śmiercią Aleksandra. Choć Karski odnalazł w domu Sowińskiego należący do byłej żony łańcuszek, a Marcin wpadł na trop tajemniczej ciemnowłosej kobiety spotykającej się z dyrektorem, detektyw nie wyjawi wspólnikowi prawdy o swojej dawnej ukochanej. Chodakowski nawet nie powiąże tych faktów z osobą Sanockiej, głównie dlatego, że kolega z agencji zachowa pełną dyskrecję.

- „Policja zaczęła się kręcić wokół Olka. Czy ty ustaliłeś może tożsamość tej brunetki u Sowińskiego?” – zapyta pełen nadziei Marcin.

- „Niestety nie” – skłamie w odpowiedzi Jakub.

Podczas 1959. odcinka „M jak miłość” Karski zdecyduje się dalej brnąć w oszustwo wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa Kasi. Na wyraźną prośbę samej Sanockiej detektyw otoczy ją parasolem ochronnym, jednak cena za tę lojalność okaże się dramatyczna dla pogrążonego Olka.

Aresztowanie niewinnego Chodakowskiego w 1959. odcinku „M jak miłość”

Zatajenie prawdy doprowadzi w 1959. odcinku „M jak miłość” do tego, że Olek zostanie oficjalnie zatrzymany pod zarzutem morderstwa Sowińskiego. Mundurowi wkroczą bezpośrednio do kliniki, gdzie na oczach zszokowanej Anety (Ilona Janyst) założą jej małżonkowi kajdanki i wyprowadzą go prosto do policyjnego aresztu.

- „Pojedzie pan z nami” – wyda polecenie podinspektor (Dariusz Pick).

- „Ale co ja jestem aresztowany?” – rzuci zszokowany i niedowierzający Olek.

- „Nie mogę w to uwierzyć, że to się w ogóle dzieje” – podsumuje całą sytuację Kama (Michalina Sosna).

Kiedy oglądać 1959. odcinek „M jak miłość” na antenie TVP2?

Telewidzowie zobaczą premierowy 1959. odcinek serialu „M jak miłość” w poniedziałek 23 listopada 2026 roku o godzinie 20.50 na kanale TVP2.