HER Docs 2026 w Warszawie. 5 filmów, które warto mieć na radarze + pełen program wydarzenia

Autor: Her Docs Film Festival/ Materiały prasowe

Niewiele jest kulturalnych inicjatyw, które w tak szczery i bezpretensjonalny sposób pokazywałyby kobiecość w najróżniejszych aspektach. HER Docs robi to bez tabu i bez zbędnych upiększeń. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 2020 roku. Od tamtej pory wydarzenie rozwija się jako festiwal poświęcony twórczości kobiet w szeroko rozumianym kinie non-fiction. Organizatorzy podkreślają, że interesuje ich nie tylko klasyczny dokument, ale również kino eksperymentalne, sztuka wideo czy animacja. Ważne miejsce zajmują także debiutantki, studentki i absolwentki szkół filmowych oraz artystycznych.

Idea festiwalu od początku wykracza jednak poza samo prezentowanie filmów. HER Docs chce być miejscem spotkania, rozmowy i wymiany doświadczeń. Projekcjom towarzyszą dyskusje, spotkania z twórczyniami, warsztaty oraz wydarzenia performatywne. Organizatorzy zwracają również uwagę na obecność głosów mniejszościowych i różnorodność doświadczeń, które pojawiają się na ekranie.

Ten festiwal wychodzi poza sztywne ramy kina

Szósta edycja festiwalu odbędzie się w Warszawie od 1 do 6 października 2026 roku. Program prowadzi widzów przez bardzo różne tematy: od migracji, kobiecego ciała i praw reprodukcyjnych, przez dorastanie, relacje i tożsamość, aż po popkulturę, pamięć czy historię kina.

Jedną z tegorocznych sekcji jest ANOTHER STORY, projekt poświęcony twórczości kobiet, których dorobek przez lata pozostawał na marginesie historii kina. W ramach programu prezentowane są filmy europejskich reżyserek, które eksperymentowały z formą i często zacierały granice między dokumentem, fikcją i kinem eksperymentalnym. Projekt realizowany jest przez pięciu europejskich partnerów, w tym Fundację HER Docs, i jest finansowany w ramach programu Creative Europe MEDIA.

W programie znalazły się również trzy zestawy polskich krótkich metraży w ramach HER Docs Showcase. To przestrzeń dla współczesnych filmów non-fiction, eksperymentów, animacji i prac wideo, a projekcjom towarzyszą spotkania z ich twórczyniami.

Moje TOP 5. Te filmy szczególnie zwróciły moją uwagę

Program HER Docs jest na tyle różnorodny, że wybór zaledwie pięciu tytułów nie jest łatwym zadaniem. Mimo wszystko udało mi się stworzyć własną listę filmów, które szczególnie chciałabym zobaczyć podczas tegorocznej edycji.

1. „Sufit”, reż. Věra Chytilová (5 października, godz. 20:45, Kinoteka)

To propozycja dla tych, którzy lubią odkrywać mniej oczywiste fragmenty historii kina. „Sufit” to dyplomowy film Věry Chytilovej z 1962 roku, zrealizowany podczas jej studiów w praskiej FAMU. Reżyserka wykorzystała w nim swoje własne doświadczenia związane z modelingiem, opowiadając historię młodej kobiety, która pozornie jest zadowolona ze swojego życia. Przypadkowe spotkanie z dawnym kolegą ze studiów ujawnia jednak ograniczenia, które można odczytać jako tytułowy „sufit”.

Film jest interesujący także jako dokument pewnego momentu w historii mody. Z dzisiejszej perspektywy oglądanie ubrań, makijażu i estetyki początku lat 60. jest dodatkową przyjemnością. Jednocześnie już w swoim pierwszym filmie Chytilová podejmuje jeden z tematów, do których będzie wracać przez całą swoją karierę: próbę wyrwania się z narzuconych kobietom ról.

„Sufit” zostanie pokazany razem z filmem „Lili” w ramach podwójnego seansu sekcji ANOTHER STORY.

2. „Lekcja bez tabu”, reż. Marta Duran Lozano (5 października, godz. 18:00, Kinoteka)

To jeden z tych filmów w programie, które podejmują temat trudny, ale właśnie dlatego potrzebny. „Lekcja bez tabu” opowiada o doświadczeniu aborcji w okresie dorastania. Reżyserka Marta Duran Lozano wraca do własnej historii i anonimowych świadectw kobiet, które przeżyły podobne doświadczenia. W filmie pojawiają się również młode dziewczyny, które niedawno same dokonały aborcji.

Film wykorzystuje różne formy inscenizacji, a osobiste historie składają się na szerszy obraz doświadczenia, które przez lata pozostawało niewidoczne i niewypowiedziane. Co ważne, „Lekcja bez tabu” nie ogranicza się wyłącznie do trudnych emocji. Twórczyni szuka również momentów humoru i bliskości, próbując stworzyć przestrzeń do bardziej empatycznej rozmowy.

Po seansie odbędzie się rozmowa „A po lekcjach rozmawialiśmy o seksie”, poświęcona m.in. edukacji seksualnej i zdrowiu reprodukcyjnemu.

3. „Hotel Royal”, reż. Salomé Lamas (6 października, godz. 21:00, Kinoteka)

„Hotel Royal” zabiera widzów do nadmorskiego hotelu, gdzie pokojówka obserwuje ślady pozostawione przez ludzi, których nigdy naprawdę nie pozna. Z drobnych przedmiotów, gestów i pozostałości codziennego życia próbuje odczytywać historie hotelowych gości. Jej uporządkowany rytuał zostaje jednak zakłócony przez coś nieprzewidywalnego.

Salomé Lamas tworzy film o samotności, obserwowaniu innych i potrzebie nadawania sensu temu, co widzimy. „Hotel Royal” jest przy tym formą fragmentarycznej mozaiki, w której więcej pozostaje niedopowiedziane, niż zostaje wyjaśnione. To właśnie ta atmosfera tajemnicy sprawia, że film wydaje się szczególnie interesujący.

Film zostanie pokazany razem z „Nocną zmianą” w ramach double screeningu.

4. „Globalna marka Frida Kahlo (sneak peek)”, reż. Trisha Ziff (6 października, godz. 18:15, Kinoteka)

Frida Kahlo jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych artystek XX wieku, ale jej wizerunek dawno przestał funkcjonować wyłącznie w świecie sztuki. Twarz Fridy znajdziemy na ubraniach, kosmetykach, plakatach czy gadżetach. Film Trishy Ziff przygląda się właśnie temu zjawisku i pyta, co właściwie stało się z wizerunkiem artystki, który z czasem zaczął żyć własnym życiem.

„Globalna marka Frida Kahlo” analizuje fenomen Fridamanii, przyglądając się jednocześnie temu, jak kultura Zachodu reinterpretowała postać meksykańskiej malarki. Film dotyka również tematów feminizmu, meksykańskiej i latynoskiej tożsamości, queerowości oraz reprezentacji osób z niepełnosprawnościami.

Po projekcji odbędzie się rozmowa „Nie tylko Frida. Skąd się biorą ikony popkultury?”. To może być ciekawy ciąg dalszy seansu, bo pozwala spojrzeć na mechanizm tworzenia kulturowych ikon szerzej niż tylko przez historię jednej artystki.

5. „La Petite Mort”, reż. Kaja Zalewska, Martyna Byczkowska (6 października, godz. 20:00, Kino Atlantic)

Na koniec coś zdecydowanie bardziej eksperymentalnego. „La Petite Mort” łączy dokument, teatr i fikcję, a punktem wyjścia dla historii jest postać Ofelii. Bohaterka zostaje rozdzielona na dwie wersje siebie, które wracają do kluczowych momentów z różnych etapów życia.

Film korzysta z prywatnych archiwów dzieciństwa i wspomnień związanych z dorastaniem w małym mieście w Polsce lat 2000. Pojawiają się w nim tematy przyjaźni, pierwszej miłości, rodziny, samotności, starzenia się i poszukiwania własnej tożsamości. Dokumentalne materiały spotykają się tu z performansem i fikcją, a pamięć staje się przestrzenią, w której prywatna historia może nabrać bardziej uniwersalnego znaczenia.

To zdecydowanie jeden z tytułów dla osób, które od kina dokumentalnego oczekują czegoś więcej niż klasycznej obserwacji rzeczywistości.

Nie tylko filmy. Wydarzenia towarzyszące HER Docs

HER Docs od początku buduje program tak, aby film był początkiem rozmowy, a nie jej końcem. W tym roku część projekcji połączono bezpośrednio ze spotkaniami i dyskusjami.

Szczególnie interesująco zapowiadają się trzy rozmowy towarzyszące projekcjom. Po filmie „To nie jest świat dla ludzi z menopauzą” odbędzie się dyskusja o tym, jak powinien wyglądać świat, w którym zdrowie kobiet traktuje się poważnie. Z kolei po „Lekcji bez tabu” uczestniczki i uczestnicy porozmawiają o edukacji seksualnej i zdrowiu reprodukcyjnym. Festiwal zamknie rozmowa towarzysząca filmowi o Fridzie Kahlo, poświęcona temu, jak powstają ikony popkultury.

Ważnym elementem wydarzenia jest również HER Docs Forum, skierowane do osób profesjonalnie związanych z kinem dokumentalnym. Program Forum łączy warsztaty, panele dyskusyjne, rozmowy, spotkania networkingowe i prezentacje projektów. Tegoroczna edycja odbędzie się 1–2 października, a warsztaty i panele poprowadzą ekspertki z Polski i zagranicy.

Forum ma charakter branżowy, ale jego idea dobrze pokazuje szerszą filozofię HER Docs: chodzi nie tylko o gotowe filmy, ale również o wspieranie osób, które dopiero rozwijają swoje projekty i budują miejsce w świecie kina.

HER Docs 2026. Pełen harmonogram

Jeżeli planujecie odwiedzić festiwal, warto wcześniej sprawdzić program. Projekcje odbywają się w kilku warszawskich kinach, a część wydarzeń jest połączona ze spotkaniami i rozmowami.

1 października, czwartek

18:00, Kinomuzeum: „Największą cnotą kobiety jest milczenie” + „Pole walki” – double screening. Pierwszy film łączy dokument, fikcję i rekonstrukcję, opowiadając o młodej migrantce z południowych Włoch. „Pole walki” wraca natomiast do feministycznych ruchów lat 60. i 70. oraz historii kobiecego ciała jako przestrzeni oporu i emancypacji

20:30, Kinomuzeum: „Gdzieś pomiędzy” – film o przyjaźni, wygnaniu, nadziei i sztuce, wykorzystujący ponad 20 lat materiałów zebranych przez reżyserkę

2 października, piątek

18:00, Kinomuzeum: „Another Story: Polish Shorts” + spotkanie z reżyserkami Marią Zmarz-Koczanowicz, Dorotą Kędzierzawską, Ewą Zarzycką i Izabellą Gustowską

20:45, Kinomuzeum: „Intersection: zasady gry” – film o dyskryminacji, strukturach władzy, budowaniu sojuszy i empatii

3 października, sobota

16:00, Kinomuzeum: „Na własny rachunek” – dokument o niewidzialnej pracy kobiet w Indiach

18:30, Kinomuzeum: „Showcase polskich krótkich metraży 1: Stany umysłu”

19:00, Kinoteka: „Dzieciaki” – historia dorastania transpłciowej nastolatki Karli w Meksyku

20:30, Kinomuzeum: „W imię matki, córki i innych dziewczyn” – film konfrontujący prawa kobiet z religijną tradycją i współczesnymi interpretacjami

4 października, niedziela

16:00, Kinomuzeum: „Showcase polskich krótkich metraży 3: Relacje rodzinne”

17:00, Kino Elektronik: „Czasem myślę o Hawajach” + „Posprzątaj ze mną” – double screening

18:00, Kino Atlantic: „To nie jest świat dla ludzi z menopauzą” + rozmowa

18:00, Kinomuzeum: „Kobieta, która sprowokowała bestię”

20:30, Kinomuzeum: „Showcase polskich krótkich metraży 2: Światy równoległe”

5 października, poniedziałek

18:00, Kinoteka: „Lekcja bez tabu” + rozmowa „A po lekcjach rozmawialiśmy o seksie”.

20:45, Kinoteka: „Sufit” + „Lili” – double screening w ramach ANOTHER STORY.

6 października, wtorek

18:15, Kinoteka: „Globalna marka Frida Kahlo (sneak peek)” + rozmowa „Nie tylko Frida. Skąd się biorą ikony popkultury?”

20:00, Kino Atlantic: „La Petite Mort”

21:00, Kinoteka: „Nocna zmiana” + „Hotel Royal” – double screening.

Wydarzenia towarzyszące

1–2 października

HER Docs Forum – warsztaty, panele, spotkania i networking dla profesjonalistek związanych z kinem dokumentalnym.

4 października, godz. 16:00, Kinoteka

Rozmowa „Jak powinien wyglądać świat, w którym zdrowie kobiet traktuje się poważnie?”.

5 października, godz. 18:45, Kinoteka

Rozmowa „A po lekcjach rozmawialiśmy o seksie”.

6 października, godz. 18:45, Kinoteka

Rozmowa „Nie tylko Frida. Skąd się biorą ikony popkultury?”.

Wstęp na wydarzenia towarzyszące festiwalowi jest bezpłatny, natomiast bilety na projekcje są dostępne w kasach kin oraz za pośrednictwem ich stron internetowych.

Informacje o festiwalu i pełen harmonogram znajdziecie tutaj.