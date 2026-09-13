Pierwsza miłość, odcinek 4251: Angelika zostanie bez ojca, a Eliza stanie przed ważną decyzją dotyczącą kariery [ZDJĘCIA]

Tragedia Angeliki w 4251. odcinku „Pierwszej miłości”

Życie Angeliki wywróci się do góry nogami. W zaplanowanym na 4251. odcinek „Pierwszej miłości” zobaczymy, jak dziewczyna stara się poradzić ze śmiercią ojca. Niewykluczone, że w podświadomości uzna swoją matkę za współwinną tego tragicznego obrotu spraw.

Nie mamy jeszcze pełnego obrazu sytuacji wokół Olszewskiego. Pewne jest za to, że pomiędzy Bolesławem a Świdrem od dłuższego czasu narastał poważny konflikt. Dodatkowo ten drugi bardzo zbliżył się do Elizy, stając się dla niej oparciem w trudnych chwilach małżeńskich. To jeszcze mocniej rozsierdziło Bolesława, który w napadzie furii postanowił wynająć zabójcę, by pozbyć się zarówno żony, jak i rywala.

Na domiar złego, w 4247. odcinku "Pierwszej miłości" żona Olszewskiego zignorowała rozprawę rozwodową. Choć Bolesław udawał przed sądem wielkie zaskoczenie, Angelika szybko przejrzała na oczy i natychmiast zgłosiła zniknięcie matki organom ścigania. Z kolei w 4248. odcinku Bolesław miał Elizę w szachu. Zamierzał ją zlikwidować i zamurować jej zwłoki w podjeździe. Ostatecznie jednak jego mroczny plan runął, a sytuacja diametralnie się zmieniła.

Świder walczy o Elizę w 4251. odcinku "Pierwszej miłości"

Kiedy Bolesław znika z pola widzenia, Świder zrobi wszystko, by namówić Elizę do przejęcia rządów w klubie Iskra. Jego motywacja nie opiera się jednak tylko na zyskach finansowych. Zafascynowany kobietą wierzy, że wspólne prowadzenie lokalu zbliży ich do siebie na stałe. Przed Elizą trudny wybór: czy zdecyduje się wejść w środowisko męża, czy raczej wybierze czystą kartę i definitywne odcięcie od dramatycznej przeszłości?

Kiedy emisja 4251. odcinka serialu "Pierwsza miłość"?

Dalsze losy bohaterów "Pierwszej miłości" śledzić będzie można w piątek, 18 września 2026 roku. Emisja 4251. odcinka rozpocznie się o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Tradycyjnie produkcja nadawana jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku o 18:00. Wszystkie wyemitowane odcinki "Pierwszej miłości" można również oglądać na platformie Polsat Box Go.

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Quiz wiedzy o serialu „Pierwsza miłość”. Dla fanów komplet punktów obowiązkowy! Pytanie 1 z 14 Na rozgrzewkę pytanie o miejsce akcji. Serial powinniśmy kojarzyć przede wszystkim z: Warszawą Wrocławiem Włocławkiem Następne pytanie