Gwiazda filmów dla dorosłych złożyła pikantną ofertę bramkarzowi PSG. Żona piłkarza odpowiedziała mistrzowsko

Znana w branży dla dorosłych rosyjska aktorka Mary Rock postanowiła w dość niekonwencjonalny sposób zmotywować swojego rodaka przed starciem z Arsenalem w finale Ligi Mistrzów. 30-letnia celebrytka, która od dawna kibicuje paryskiemu klubowi, zaproponowała Matwiejowi Safonowowi „namiętną noc” w zamian za każdą udaną paradę w sobotnim spotkaniu. Złożyła mu życzenia pomyślności, jednocześnie kusząc wizją nietypowej nagrody za świetną dyspozycję na boisku.

„Cześć Matwiej Safonow! Jako fanka PSG życzę ci powodzenia i zwycięstwa nad Arsenalem w finale Ligi Mistrzów. A żeby triumf był jeszcze słodszy, obiecuję ci tyle namiętnych nocy, ile interwencji zaliczysz w tym meczu” - powiedziała Mary Rock na opublikowanym nagraniu.

Sam Matwiej Safonow nie zdecydował się na komentarz. Golkiper, który wywalczył sobie pewne miejsce w bramce PSG, rozgrywając w obecnym sezonie 25 spotkań, milczał. Zamiast niego głos zabrała jego partnerka życiowa.

Marina Kondratiuk, działająca jako influencerka, odniosła się do propozycji aktorki. W dowcipny sposób zauważyła, że definicja ekscytującej nocy według jej męża może mocno odbiegać od wizji Mary Rock.

„Aktorka porno życzyła mojemu mężowi powodzenia w finale Ligi Mistrzów i obiecała gorącą noc za każdą interwencję. Nie ma pojęcia, że dla niego namiętne noce oznaczają rozwiązywanie krzyżówek, oglądanie teleturnieju ‘Co? Gdzie? Kiedy?’ i kładzenie się spać o 23:30 – bo jutro, do cholery, musi wcześnie wstać na trening” - odpisała żona bramkarza PSG.

Wszystko wskazuje na to, że układanie haseł i oglądanie programów telewizyjnych nie było tym, co Mary Rock miała w planach dla Safonowa. Odpowiedzią żony bramkarza zachwycili się internauci, chwaląc jej poczucie humoru. Kibice podkreślili również profesjonalne podejście samego piłkarza, który skupia się wyłącznie na przygotowaniach do kluczowego starcia w swojej dotychczasowej karierze.

