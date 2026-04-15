Głośny polski film już do obejrzenia online. Dopiero podbijał kina

Głównym bohaterem "Pojedynku" jest Karol Grabowski (w tej roli Jakub Gierszał) - pianista, laureat Konkursu Chopinowskiego i oficer Wojska Polskiego. Po wybuchu II wojny światowej musi wrócić do armii, by ratować ojczyznę przed nieprzyjacielem atakującym z obu stron. Niestety jego oddział zostaje rozbity podczas kampanii wrześniowej, a Grabowski trafia do sowieckiego obozu dla jeńców.

Pianista nie chce ujawniać pozostałym polskim żołnierzom, kim naprawdę jest, i próbuje ukryć się pod fałszywą tożsamością. Ma nadzieję, że w ten sposób uda mu się uciec z obozu, a potem przedostać do swojej żony i dziecka. Nie spodziewa się jednak, kto stanie mu na drodze. Do obozu zostaje oddelegowany major Wasilij Zarubin (Aidan Gillen), któremu przełożeni powierzyli misję zwerbowania polskich oficerów na stronę sowiecką. Rosjanin szybko rozpoznaje w Grabowskim znanego wirtuoza fortepianu. Odkrywa kolejne tajemnice z życia pianisty, który staje się jego głównym celem, ponieważ za zdrajcą o takiej sławie mogą pójść kolejni. Grabowski pozostaje nieugięty i wierny ojczyźnie w konfrontacji z rosyjskim majorem. Ale co zrobi, gdy na szali stanie bezpieczeństwo jego rodziny?

Gwiazdy "Gry o tron" i "Indiany Jonesa" w polskim filmie. Zachwycają się naszym krajem

"Pojedynek" - Aidan Gillen z "Gry o tron" o pracy nad polskim filmem

Podczas oficjalnej premiery kinowej "Pojedynku" miałam okazję porozmawiać z Aidanem Gillenem, który odwiedził wówczas nasz kraj. "[W "Pojedynku"] nie miałem polskich dialogów, za to sporo w języku rosyjskim, francuskim i angielskim. Więc poza podstawami, jak "dzień dobry", "dziękuję" i umiejętnością zamówienia jedzenia, nie zdołałem opanować języka polskiego. Ale zamierzam to nadrobić" - powiedział mi. Zapytałam też o to, jak współpracowało mu się z Jakubem Gierszałem.

Nasi bohaterowie są przeciwnikami, więc celowo nie chcieliśmy się wcześniej zbyt dobrze poznać. To pomogło zbudować tę relację na ekranie. Jest świetny. Prawdziwy profesjonalista, do tego przystojny. Złego słowa nie mogę o nim powiedzieć - skwitował.

Przerwano zdjęcia do "Pojedynku". Wszystko przez poświęcenie Jakuba Gierszała

Paul Freeman ("Poszukiwacze zaginionej Arki"), który w "Pojedynku" kreuje postać ukraińskiego woźnicy, zdradził mi zaś, że zdjęcia do filmu zostały na jakiś czas wstrzymane po tym, jak Jakub Gierszał przeziębił się kręcąc jedną z kluczowych scen.

Miałem tę przyjemność pomóc mu [bohaterowi granemu przez Gierszała] w uciecze z obozu. I tak mi było żal biedaka, bo przypadła mu w udziale bardzo trudna praca. Musiał schować się w beczce, a potem w środku nocy wskoczyć do rzeki. Prawdziwy koszmar. Później usłyszałem, że się pochorował na tydzień lub dwa i musieliśmy przerwać zdjęcia. Wcale się nie dziwię i uważam go za bohatera - podsumował aktor.

"Pojedynek" - gdzie obejrzeć film online?

"Pojedynek" zadebiutował w polskich kinach 27 lutego i spotkał się z ogromnym zainteresowaniem publiczności oraz krytyków. Po 46 dniach jest już dostępny w ramach płatnego wypożyczenia w TVP VOD.