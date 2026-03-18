Ostatni odcinek serialu "Szpital św. Anny" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, a korytarze placówki ponownie stały się świadkami osobistych dramatów i medycznych zagadek. Mirek Rogowski musiał odłożyć na bok osobiste animozje i stoczyć walkę o życie swojej byłej teściowej, która trafiła na SOR w ciężkim stanie. Równie napięta atmosfera panowała wokół Kaśki, która po otrzymaniu wezwania z prokuratury zaczęła podejrzewać, że Bartek maczał w tym palce. W tle osobistych dramatów, w tym rozpoczęcia terapii przez Irenę Bursztyn, lekarze zmagali się z trudnymi przypadkami medycznymi, od niepokojącej diagnozy u 11-latka po rzadką chorobę zmuszającą pacjentkę do wyjawienia sekretu. Napięcie podsycił również konflikt dyrektora Streckera z ginekolożką, w której obronie niespodziewanie stanął Krzysztof. Po tak dużej dawce wydarzeń, co przyniesie kolejny dzień w szpitalu?
"Szpital św. Anny" odc. 94 - streszczenie
Nadchodzący odcinek rozpocznie się od wizyty Kaśki w prokuraturze, gdzie czeka ją kluczowe przesłuchanie. W sferze prywatnej Kaja podejmuje ważną decyzję i postanawia zamieszkać z Wojtkiem w jego przestronniejszym mieszkaniu. Tymczasem na SOR-ze pojawia się nastolatka z poważnymi problemami kardiologicznymi, która po przeniesieniu na oddział Kai próbuje uciec ze szpitala. Równolegle Mirek opiekuje się 30-latkiem, ofiarą brutalnego pobicia podczas obrony starszej kobiety, a nietypowy kształt klatki piersiowej pacjenta skłania lekarza do konsultacji z Zytą. Sytuację osobistą komplikuje telefon od Kajetana do Kai w sprawie projektu opaski medycznej, co wzbudza zazdrość Wojtka, a dzień kończy się poważną rozmową Zyty i Maćka o przyszłości ich relacji.
"Szpital św. Anny" odc. 94 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się, aby zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterek i bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, łącząc wątki medyczne z osobistymi dramatami personelu szpitala. Dla wszystkich widzów śledzących tę wciągającą historię mamy dobre wiadomości dotyczące terminu emisji. Premierowy 94. odcinek "Szpitala św. Anny" będzie można obejrzeć w środę, 25 marca 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.
"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada
"Szpital św. Anny" to produkcja, która od samego początku skradła serca widzów, śledzących losy personelu medycznego z krakowskiej placówki. Serial w fascynujący sposób splata ze sobą wątki zawodowe i prywatne, koncentrując się na grupie charyzmatycznych lekarek. Każdy odcinek to nowa dawka emocji, ukazująca jak bohaterki radzą sobie z wyzwaniami w pracy i burzliwym życiem osobistym. Siła kobiecej przyjaźni i solidarności jest tu motywem przewodnim, który dodaje tej historii głębi. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
- Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)
- Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)
- Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
- Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
- Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)
- Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
- Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
- Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)
- Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)