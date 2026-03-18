Ostatni odcinek serialu "Szpital św. Anny" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, a korytarze placówki ponownie stały się świadkami osobistych dramatów i medycznych zagadek. Mirek Rogowski musiał odłożyć na bok osobiste animozje i stoczyć walkę o życie swojej byłej teściowej, która trafiła na SOR w ciężkim stanie. Równie napięta atmosfera panowała wokół Kaśki, która po otrzymaniu wezwania z prokuratury zaczęła podejrzewać, że Bartek maczał w tym palce. W tle osobistych dramatów, w tym rozpoczęcia terapii przez Irenę Bursztyn, lekarze zmagali się z trudnymi przypadkami medycznymi, od niepokojącej diagnozy u 11-latka po rzadką chorobę zmuszającą pacjentkę do wyjawienia sekretu. Napięcie podsycił również konflikt dyrektora Streckera z ginekolożką, w której obronie niespodziewanie stanął Krzysztof. Po tak dużej dawce wydarzeń, co przyniesie kolejny dzień w szpitalu?

"Szpital św. Anny" odc. 94 - streszczenie

Nadchodzący odcinek rozpocznie się od wizyty Kaśki w prokuraturze, gdzie czeka ją kluczowe przesłuchanie. W sferze prywatnej Kaja podejmuje ważną decyzję i postanawia zamieszkać z Wojtkiem w jego przestronniejszym mieszkaniu. Tymczasem na SOR-ze pojawia się nastolatka z poważnymi problemami kardiologicznymi, która po przeniesieniu na oddział Kai próbuje uciec ze szpitala. Równolegle Mirek opiekuje się 30-latkiem, ofiarą brutalnego pobicia podczas obrony starszej kobiety, a nietypowy kształt klatki piersiowej pacjenta skłania lekarza do konsultacji z Zytą. Sytuację osobistą komplikuje telefon od Kajetana do Kai w sprawie projektu opaski medycznej, co wzbudza zazdrość Wojtka, a dzień kończy się poważną rozmową Zyty i Maćka o przyszłości ich relacji.

"Szpital św. Anny" odc. 94 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się, aby zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterek i bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, łącząc wątki medyczne z osobistymi dramatami personelu szpitala. Dla wszystkich widzów śledzących tę wciągającą historię mamy dobre wiadomości dotyczące terminu emisji. Premierowy 94. odcinek "Szpitala św. Anny" będzie można obejrzeć w środę, 25 marca 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to produkcja, która od samego początku skradła serca widzów, śledzących losy personelu medycznego z krakowskiej placówki. Serial w fascynujący sposób splata ze sobą wątki zawodowe i prywatne, koncentrując się na grupie charyzmatycznych lekarek. Każdy odcinek to nowa dawka emocji, ukazująca jak bohaterki radzą sobie z wyzwaniami w pracy i burzliwym życiem osobistym. Siła kobiecej przyjaźni i solidarności jest tu motywem przewodnim, który dodaje tej historii głębi. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)