"Genialna M." nadchodzi. Znamy datę premiery serialu, w którym Agnieszka Dygant będzie ścigać morderców

"Genialna M." to jeden z najnowszych polskich seriali oryginalnych SkyShowtime. To już ósma polska produkcja tej platformy obok takich seriali jak "Śleboda", "Langer", "Glina. Nowy rozdział", "Morfeusz" i "Pionek". Ostatnio ogłoszony został także początek zdjęć do nowego serialu kryminalnego pod tytułem "Zwierzak".

Kryminał jakiego w Polsce jeszcze nie było? Rozmawiamy z obsadą "Ślebody"

"Genialna M." - o czym opowie serial?

Główna bohaterka produkcji, Marta (Agnieszka Dygant), pracuje jako sprzątaczka na komisariacie policji w Bielsku-Białej. Pewnej nocy, nie mogąc oprzeć się pokusie, zaczyna porządkować także tablicę z dowodami w skomplikowanej sprawie, która utknęła w martwym punkcie. Ku zdziwieniu policjantów wpada na trop, który pozwala im znacząco przybliżyć się do złapania sprawcy. Okazuje się, że bohaterka ma nieprawdopodobnie wysoki iloraz inteligencji - aż 160 IQ! Choć niezwykły intelekt nigdy nie pomógł jej w codziennym życiu, w walce z kryminalistami może okazać się doskonałą bronią. Od tej pory genialna sprzątaczka pomaga policji w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.

CZYTAJ TEŻ: Jan Holoubek znów nakręcił serial roku. Powód, dla którego wybrał zbrodnię połaniecką nieco zaskakuje [WYWIAD]

Obsada i premiera

Serial oparty jest na francuskim formacie "H.P.I. – Haut Potentiel Intellectuel" stworzonym przez Nicolasa Jeana, Stephane'a Carrie i Alice Chegaray-Breugnot, na podstawie oryginalnego pomysłu Nicolasa Jeana.

W obsadzie znaleźli się również m.in. Robert Gulaczyk, Paweł Janyst, Timur Khramtsou, Józef Pawłowski, Dorota Pomykała, Marek Siudym, Jakub Wesołowski, Alicja Wójcik oraz Jowita Budnik, Robert Gonera, Łukasz Orbitowski, Agnieszka Sienkiewicz oraz Krzysztof Wieszczek. Premiera "Genialnej M." odbędzie się już 2 grudnia.

CZYTAJ TEŻ: Nie lubię seriali medycznych, ale ten pochłonęłam jednym tchem i domagam się kolejnych odcinków