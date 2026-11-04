Dziedzictwo, odcinek 1068: To przez Sinana Aynur trafi do aresztu. Sinan odzyska stanowisko prokuratora [ZDJĘCIA]

Aynur nie będzie chciała rozmawiać z Sinanem w 1068. odcinku „Dziedzictwa”

Relacja Sinana i Aynur znajdzie się w poważnym kryzysie. W 1067. odcinku „Dziedzictwa” wyzna jej, że oddał prokuratorowi Baranowi zakrwawiony nóż, który znalazł pod komodą. Choć kierował się sumieniem i etyką zawodową, dziewczyna poczuje się zdradzona. Nie będzie mogła pogodzić się z tym, że Sinan zataił przed nią tak ważną informację.

W 1068. odcinku prokurator postanowi odwiedzić Aynur. Kobieta nie będzie jednak gotowa na rozmowę. Początkowo odrzuci jego próby kontaktu, ponieważ wciąż będzie się czuła bardzo zraniona. Sinan nie zrezygnuje jednak z wyjaśnienia swoich motywów.

Sinan przygotuje Aynur na pobyt w areszcie w 1068. odcinku „Dziedzictwa”

Sinan będzie chciał, by Aynur zrozumiała, że przekazanie dowodu nie oznacza, iż uwierzył w jej winę. Mężczyzna nadal będzie przekonany, że ktoś zastawił na nią pułapkę. Nie może jednak postępować wbrew zasadom, którymi kieruje się jako prawnik.

Gdy emocje nieco opadną, Sinan spróbuje przygotować Aynur na pobyt w areszcie. Będzie wiedział, że dziewczyna czeka na bardzo trudny okres, dlatego postara się ją wesprzeć. Ich rozmowa może być pierwszym krokiem do odbudowania zaufania, które zostało poważnie nadszarpnięte.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1068

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1068. zostanie wyemitowany we wtorek, 10 listopada 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

Sonda Wolisz tureckie, czy polskie seriale? Tureckie Polskie Nie lubię ani jednych, ani drugich

9