M jak miłość, odcinek 1955: Jakub po nocy z Martyną zacznie martwić się o Kasię

"M jak miłość", odcinek 1955. Jakub i Martyna spędzą ze sobą kolejną noc

W nadchodzącym 1955 odcinku "M jak miłość" Karski oraz Martyna znów spędzą razem popołudnie i wieczór. Zazdrosna Wysocka postanowi ostro zawalczyć o swojego wybranka z Klarą (Aleksandra Kisio). Lekarka posunie się nawet do znokautowania rywalki, dając jej wyraźnie do zrozumienia, że Jakub należy do niej i tamta nie powinna wchodzić jej w drogę. Taka postawa kobiety zrobi ogromne wrażenie na detektywie, co zaowocuje kolejnym pełnym namiętności wieczorem, który tym razem para spędzi w mieszkaniu mężczyzny.

Podczas gdy w 1955 odcinku "M jak miłość" Wysocka i Karski ponownie poddadzą się chwili zapomnienia, Kasia będzie rozpaczliwie potrzebować wsparcia swojego byłego męża. Kobieta zyska wówczas całkowitą pewność, że Mariusz (Mateusz Mosiewicz) jest mordercą, i podejmie decyzję o natychmiastowej ucieczce od niego wspólnie z Zosią (Oliwia Zygier). Przerażona Sanocka od razu wykręci numer detektywa, lecz zaabsorbowany towarzystwem Martyny mężczyzna nie odbierze żadnego z jej telefonów.

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Karski zacznie zamartwiać się o Kasię w 1955 odcinku "M jak miłość"

Dopiero po zakończeniu intymnych zbliżeń w 1955 odcinku "M jak miłość" detektyw sprawdzi swój telefon i zorientuje się, że jego była żona próbowała połączyć się z nim aż trzykrotnie. Jakub natychmiast poinformuje o tym fakcie Martynę, co błyskawicznie zetrze uśmiech z twarzy lekarki.

Sytuacja okaże się dla niej tym trudniejsza, że chwilę wcześniej zdoła przecież pozbyć się Klary, a teraz na horyzoncie pojawi się znacznie groźniejsza konkurentka niż znajoma Domańskiej (Katarzyna Dąbrowska), czyli dawna małżonka Karskiego.

W 1955 odcinku "M jak miłość" wyraźna troska Jakuba o los Sanockiej wzbudzi w Wysockiej głęboki niepokój. Lekarka zacznie poważnie obawiać się, że w mężczyźnie na nowo odżyją dawne uczucia do byłej żony, a ona sama po raz kolejny zostanie porzucona ze złamanym sercem. Taki scenariusz stanowił jej największy lęk od momentu, gdy tylko zakochała się w detektywie.

- „Kaśka 3 razy dzwoniła. Dziwne. Wczoraj też jakoś dziwnie się zachowywała. Nie wiem, ma chyba jakiś problem, coś ją dręczy, a ja nie wiem jak jej pomóc...” - przyzna jej Jakub.

Czy Kasia zniszczy szczęście Martyny i Jakuba w 1955 odcinku "M jak miłość"?

Widząc reakcję i wyraz twarzy partnerki w 1955 odcinku "M jak miłość", detektyw błyskawicznie zdecyduje się uciąć temat. Zrozumie bowiem, że swoimi słowami mógł sprawić Martynie ogromną przykrość, zwłaszcza że rozmowę o byłej żonie rozpoczął bezpośrednio po wspólnie spędzonej z lekarką nocy.

- „Zresztą nieważne. Nie będę ci zawracał głowy. Proszę, smacznego” - uzna Karski.

Chwilę później w 1955 odcinku "M jak miłość" Karski ponownie skupi uwagę na obecnej partnerce i oboje usiądą razem do stołu. W trakcie wspólnego posiłku Wysocka dołoży wszelkich starań, aby odciągnąć myśli ukochanego od jego byłej małżonki. Jej zabiegi przyniosą zamierzony skutek, jednak ten stan nie potrwa zbyt długo, ponieważ Kasia wcale nie będzie zamierzała znikać z życia detektywa.

Kiedy oglądać 1955 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Telewizyjną premierę 1955 odcinka serialu "M jak miłość" zaplanowano na poniedziałek, 9 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.