Finał "The Boys" wkurzy widzów. "To będzie rollercoaster" - wywiad

Wszystkich zadowolić się nie da, ale wszystkich wkurzyć to już żaden problem, o czym boleśnie przekonali się twórcy "Gry o tron" i szeregu innych popularnych seriali. Czy finał "The Boys" wywoła równie silne uczucia? Karen Fukuhara (Kimiko) i Jessie T. Usher (A-Train) zapowiadają, że fani będą... wku*wieni.

"The Boys" - będziemy się wściekać i błagać o więcej

Już pierwszy odcinek piątego sezonu "The Boys" pokazał, że żarty się skończył i żaden z bohaterów nie jest bezpieczny. Pojawił się w nim też dialog nawiązujący do wyzwania, z jakim mierzą się scenarzyści - nie da się przecież napisać takiego finału, który sprosta oczekiwaniom wszystkich widzów. Zapytałam zatem Karen Fukuharę i Jessiego T. Ushera, jak ich zdaniem fani zareagują na ostatnie odcinki "The Boys".

Moim zdaniem wkurzanie widzów nie jest dobrym pomysłem, ale w naszym przypadku będą wku*wieni w tym pozytywnym sensie. Z pewnością będą się jarać tym, co zobaczą. Będzie obrzydliwie i emocjonująco, czyli totalnie w stylu "The Boys". Ale 100 razy bardziej - przyznała Karen, kreująca postać Kimiko.

Jessie T. Usher, serialowy A-Train, uważa, że choć może nie wszyscy będą w pełni usatysfakcjonowani, to grande finale z pewnością dostarczy im masę emocji.

To będzie rollercoaster. I niezależnie od tego, czy przejażdżka okaże się dla nich satysfakcjonująca, czy też nie, odejdą z poczuciem, że była to prawdziwa przygoda - skwitował.

"The Boys" - co się wydarzy w 5. sezonie?

W piątym i finałowym sezonie świat należy do Homelandera (Antony Starr) i jest całkowicie podporządkowany jego kapryśnym, egocentrycznym zachciankom. Hughie (Jack Quaid), Mother's Milk (Laz Alonso) i Frenchie (Tomer Capone) zostają uwięzieni w "Obozie Wolności", a Annie (Erin Moriarty) próbuje zorganizować ruch oporu przeciw przytłaczającej sile Supków. Kimiko (Karen Fukuhara) zniknęła bez śladu. Jednak, gdy Butcher (Karl Urban) powraca, gotowy użyć wirusa mogącego zmieść wszystkich Supków z powierzchni ziemi, uruchamia łańcuch wydarzeń, które na zawsze zmienią świat i każdego kto w nim żyje. To punkt kulminacyjny. Wydarzy się coś naprawdę potężnego.

